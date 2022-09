Miss CR 2022: Periodista Pamela Muñoz quiere pasar de las canchas al Miss Universo

Pamela Muñoz ya tiene experiencia en campos complicados. (Arnoldo Robert)

Pamela Muñoz Morales ha sabido cómo combinar el mundo del periodismo con el de los concursos de belleza y por eso se siente preparada para asumir como la nueva Miss Costa Rica.

Perfil

Edad: 28 años.

Lugar de nacimiento: Alajuela.

Profesión: Periodista profesional con énfasis en deportes.

Instagram: @pamemunozcr

-¿Por qué quiere ser Miss Costa Rica?

Quiero ser una vocera de la determinación, la decisión y el enfoque en todo lo positivo que tenemos.

-¿Cómo sería como reina?

Soy una mujer que cree en Costa Rica. Por ello, junto al deporte, estoy convencida de que podemos exponernos ante el mundo como el país influyente y talentoso que somos.

Apuesto por el deporte, las buenas y nuevas oportunidades que nos puede generar motivar a las personas a practicar una disciplina y así como país lograr medallas deportivas con nuestros atletas, pero también medallas sociales para el bien común de Costa Rica.

-¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

Miss Costa Rica me deja crecimiento, más que ser una competencia es una oportunidad que tenemos las mujeres para retarnos, salir de nuestra zona de confort y crecer integralmente. Me unió más a mi causa social y me motivó a trabajar con determinación para lograr ser un agente de cambio e impulsar a otras mujeres.