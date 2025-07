Miss Universe Costa Rica: esto dice presentador de Repretel sobre su novia, favorita para ganar el concurso

Mahyla Roth, de 25 años, es la favorita para ganar la corona del Miss Universe Costa Rica 2025. Fotografía: José Cordero. (José Cordero/José Cordero)

Mahyla Roth se posiciona entre missólogos costarricenses y páginas dedicadas a los concursos de belleza, como la gran favorita a ganar, este sábado, la corona del Miss Universo Costa Rica 2025.

LEA MÁS: Miss Universe Costa Rica 2025: expertos esperan “reñida” elección de tica que irá a Miss Universo

“Está reñida la competencia, pero la que debería ganar es Mahyla. Es el rostro más bello y tiene experiencia en certámenes internacionales. Ella fue ‘top 15’ en Miss International. Si queremos hacer algo en Miss Universo (la ganadora) debe ser Mahyla”, dijo a La Teja el experto y director de concursos, Basilio Quesada.

La opinión del periodista se refleja en sondeos y “quinielas” que conocedores y no de este tema comparten en redes sociales, lo que evidencia que la oriunda del Caribe Sur costarricense, de 25 años, es favorita para ganar el título.

Roth es novia del presentador de Giros (de Repretel) Rafa Pérez, quien dijo a La Teja lo que piensa respecto a que su pareja, con quien vive en Barva de Heredia, sea la gran favorita para representar a Costa Rica en el Miss Universo 2025.

“Mahyla es una persona maravillosa, pero con los pies en la tierra, agradece profundamente y se siente honrada del apoyo de las páginas, pero ella sabe muy bien que esta en una competencia y no puede bajar la guardia y seguirá dando el 1000 por ciento hasta el final”, afirmó Pérez.

LEA MÁS: Miss Universo Costa Rica 2025: ellas son las 15 candidatas a la corona

El también locutor contó que ha estado presente y apoyando a su pareja en todo lo que pueda durante este proceso y ver reflejado ese esfuerzo en el pronóstico de la gente, de que Roth ganará, lo pone muy feliz.

Rafa Pérez aseguró que ha apoyado a Mahyla Roth en cada etapa de este proceso que concluirá este sábado. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

“Yo me siento feliz de poderla apoyar en su sueño, estar presente en todo lo que se pueda. Le he ayudado hacer diferentes cosas, la he acompañado en largas horas de práctica y trabajo duro y constante pero sobre todo estoy y estaré para lo que me necesite siempre.

“Hace unos días, con ayuda de un mascarero barveño, hicimos un máscara de Mahyla porque, pese a ser de Cahuita, el pueblo barveño también la quiere mucho. Tenemos cerca de 2 años de vivir aquí y pues bueno, Barva también le ha robado un pedazo de su corazón, entonces quise hacerle esta sorpresa para seguirla apoyando”, agregó.

Los últimos días para ellos han sido de muchas carreras, trasnochadas y madrugadas, pero todo lo ponen en manos de Dios.

“Hemos vivido estos últimos días con muchísima intensidad, nos acostamos muy tarde y nos levantamos muy temprano, yo tengo que cumplir con mis obligaciones del canal y del trabajo en general y pues bueno, el cansancio se siente de mi parte, pero creo que ella está tan concentrada y llena de adrenalina que está como si nada.

LEA MÁS: Mahyla Roth compartió un recuerdo con una famosa miss Costa Rica y así le respondió ella

“De todo esto, creo que lo más importante es que jamás nos hemos soltado de Dios. Siempre lo tenemos presente en todos los que hacemos, sabemos que sus planes son perfectos y sus tiempos también. Entonces como siempre, todo en manos de Dios”, finalizó.

Ellas son las aspirantes a la corona del Miss Universo Costa Rica 2025. Fotografía: José Cordero. (José Cordero/José Cordero)

La gala de elección y coronación de la nueva miss Universe Costa Rica iniciará a las 8 de la noche y será transmitida por canal ¡Opa!, el 38 de la televisión abierta.