Farándula

Miss Universo Costa Rica 2026: Ellas son las 14 mujeres que compiten por la corona

Gala de elección y coronación de la nueva mujer más bella de Costa Rica será este viernes 5 de junio

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Por Manuel Herrera

Catorce mujeres provenientes de distintas partes del país disputarán la noche de este viernes 5 de mayo el título del Miss Universe Costa Rica 2026.

La gala dorada, como llamó la organización a la noche de elección y coronación, será en el Centro Nacional de Convenciones, a partir de las 8 de la noche.

El evento se transmitirá a través del canal ¡Opa!, el 38 de la televisión abierta, y por todas las plataformas digitales de la televisora más nueva del país.

Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado.
Esta es la corona que ganará la Miss Universe Costa Rica 2026 la cual está inspirada en el Parque Nacional Corcovado. (redes/Captura de video)

Las participantes

A finales de marzo, la organización del certamen dio a conocer a las competidoras por la corona. En un principio, el grupo lo conformaban 15 candidatas, pero a finales de abril, una de ellas renunció.

La vecina de Pérez Zeledón, Iveth Madrigal, fue quien dejó el certamen por decisión propia y motivos personales, justificó la organización del concurso.

Su salida significó que por la corona se enfrenten este viernes 14 mujeres. Ellas son: Brenda Alfaro, María Alejandra Acosta, Nayeli Montenegro, Aaliyah Cunningham, Kristy Bolaños, Karleen Griffith, Monique Vincent, Alexia Sánchez, Yoselyn Ureña, Samaria Montero, Reidy Gutiérrez, Chantai Solano, Melany Chavez y Marisol Bagnarello.

Una de ellas será la sucesora de Mahyla Roth y representará a Costa Rica en el Miss Universo 2026, en noviembre en Puerto Rico.

Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 14 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 14 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 14 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 14 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
Miss Universo Costa Rica 2026
Iveth Madrigal renunció al concurso a finales de abril. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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