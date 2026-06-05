Miss Universo Costa Rica 2026: Ellas son las 14 mujeres que compiten por la corona

Catorce mujeres provenientes de distintas partes del país disputarán la noche de este viernes 5 de mayo el título del Miss Universe Costa Rica 2026.
La gala dorada, como llamó la organización a la noche de elección y coronación, será en el Centro Nacional de Convenciones, a partir de las 8 de la noche.
El evento se transmitirá a través del canal ¡Opa!, el 38 de la televisión abierta, y por todas las plataformas digitales de la televisora más nueva del país.
Las participantes
A finales de marzo, la organización del certamen dio a conocer a las competidoras por la corona. En un principio, el grupo lo conformaban 15 candidatas, pero a finales de abril, una de ellas renunció.
La vecina de Pérez Zeledón, Iveth Madrigal, fue quien dejó el certamen por decisión propia y motivos personales, justificó la organización del concurso.
Su salida significó que por la corona se enfrenten este viernes 14 mujeres. Ellas son: Brenda Alfaro, María Alejandra Acosta, Nayeli Montenegro, Aaliyah Cunningham, Kristy Bolaños, Karleen Griffith, Monique Vincent, Alexia Sánchez, Yoselyn Ureña, Samaria Montero, Reidy Gutiérrez, Chantai Solano, Melany Chavez y Marisol Bagnarello.
Una de ellas será la sucesora de Mahyla Roth y representará a Costa Rica en el Miss Universo 2026, en noviembre en Puerto Rico.