Modelo Andrea Bermúdez está con covid-19 y cuenta su historia

Andrea Bermúdez es una de las modelo más reconocidas del país. Instagram

La escultural modelo Andrea Bermúdez no la está pasando nada bien por culpa del covid-19.

La guapa contó en sus redes que se contagió del virus por primera vez, después de tantos años tratando de librarse.

Ella hizo un video en su cuenta de Instagram desde su cama, donde si acaso se ve un pequeño rayo de Sol entrando por su ventana, pues está que no quiere ni levantarse.

“He estado con mucha fiebre, con mucho dolor de cuerpo, apenas me puedo mover, apenas puedo hablar. Me dan ganas de comer muy poco, en fin, me dan ganas de nada”, dijo en una historia.

Además, se le escucha algo agitada y sin fuerzas.

Andre contó que pensó que este domingo iba a amanecer mejor de los síntomas, pero no fue así, más bien dice sentirse peor.

Ella asegura que no hizo pública su situación para genera lástima, sino para generar conciencia sobre la importancia de seguirnos cuidando y de no olvidar los protocolos de higiene.

También recalcó que ella cuenta con el esquema de vacunación completo y que jamás pensó que si se contagiaba, le diera así de fuerte.

La modelo contó que está encerrada en su cuarto porque no se puede ni mover del dolor de cuerpo. Instagram

“Quería hacer conciencia porque sí anduve en lugares donde había gente, estuve con gente que estaba medio engripada y no le tomé tanta importancia y realmente esto sí nos está afectando de nuevo bastante y creo que hay que tomar medidas y ser un poquito más prudentes.

“Para mí es la primera vez y aún así con vacunas y todo, pues no me ha ido nada bien y aquí estoy cuidándome, encerradita, pero sí sintiéndome bastante mal la verdad. Cuídense mucho y bueno, espero tengan un lindo día”, mencionó.