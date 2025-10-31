Modelo Ángeles Morales sufrió fuerte choque en La Uruca y está hospitalizada

La modelo costarricense Ángeles Morales confirmó a La Teja que sí es ella quien aparece en el video que circula en redes sociales sobre una colisión ocurrida la madrugada de este jueves en las inmediaciones del puente Juan Pablo II, en La Uruca.

Morales es una popular modelo “plus size” de Costa Rica que ganó notoriedad este año por su participación en el certamen Miss Universo Costa Rica San José, donde fue parte de las 24 finalistas que buscaban la corona.

Modelo confirmó que sí es ella la que aparece en video de colisión

“Waze me tiró por ahí”

Ángeles contó que el choque ocurrió cerca de las 3 de la mañana de este jueves, cuando se dirigía a su casa en La Aurora de Heredia. La joven, de 28 años, no aclaró si iba sola o acompañada.

La colisión se dio de frente contra un tráiler, debido a que el vehículo de Ángeles iba contravía.

“No sé cómo, pero Waze me tiró por ahí, yo solo iba siguiendo Waze y se dio el choque. No me hicieron la prueba de alcoholemia, no era necesario”, aseguró Morales vía telefónica a este medio.

La modelo también confirmó que no recibió ninguna infracción por parte de la Policía de Tránsito.

Ángeles Morales tiene 28 años y vive en La Aurora de Heredia. Fotografía: Instagram Ángeles Morales. (Instagram/Instagram)

Golpeada y con fractura

Por la colisión, Ángeles terminó con varios golpes en sus piernas que obligaron a trasladarla, en principio, al Hospital México, y más tarde al Hospital San Juan de Dios, donde permanece en observación.

“Me tienen con medicamento para el dolor, sí tengo varios golpes, el cinturón me quedó marcado en el pecho. Tengo el pie derecho golpeado y una fractura en el fémur izquierdo. Estoy en observación en el San Juan de Dios, esperando que me trasladen al Hospital del Trauma del INS, porque necesito cirugía”, afirmó Ángeles.

Ángeles Morales está en observación por los golpes que sufrió durante la colisión. Fotografía: Captura de pantalla. (Instagram/Instagram)

“Estaba asustada y con mucho dolor”

La modelo contó que en el video que circula en redes se le ve consternada y nerviosa por la situación, ya que nunca antes había vivido algo así.

“La verdad nunca me había pasado nada ni siquiera similar y estaba asustada porque me dolía mucho la pierna y se veía sangre”, afirmó.

Desde La Teja le deseamos una pronta recuperación