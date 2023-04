Modelo argentina acusa a Cristian Castro de acoso

Cristian Castro fue acusado por la modelo Rocío Galera de recibir mensajes y audios, durante una conversación que mantuvo con el cantante, en la que este le propuso un trabajo, pero a condición de un encuentro privado entre ambos.

Cristian Castro se vio muy cambiado con su actualización de look. Foto: IG

Todo se dio cuando la estrella de la música contactó a Galera, a quien elogió por su belleza y fue ahí donde le comentó que le agradaría que fuera partícipe en la grabación de un video musical y esto lo mostró la cuenta de Instagram “Gossipeame”.

“Cielo estuve pensando y para hacer un video como el que necesito tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo que me encantaría”.

Ante tal propuesta, Rocío respondió: “Eso no es lo que me dijiste cuando me llamaste, ¿no entiendo a qué quieres llegar?”, comentó la modelo.

Pero Cristian siguió elogiando a la joven: “Qué linda que sos, qué guapa, estás hermosa...”.