Modelo Arys Montero volvió más fuerte luego de que casi muere por culpa de un mosquito

Arys Montero regresó como una mujer más fuerte / Foto John Durán (JOHN DURAN)

Una caminata que salió hacer por unos senderos en Cartago, como parte de una recuperación por una cirugía estética, le salió bastante caro a la modelo Arys Montero.

La bella cubana, radicada en nuestro país hace 20 años, estuvo más de una semana internada en el hospital Max Peralta, luego de que un mosquito la picara en la cabeza.

El asunto estuvo tan grave que a la isleña se le inflamó la cabeza, al punto que tuvieron que drenarla en varias ocasiones para evitar que la infección le tocara el cerebro, razón por la cual tuvo que raparse el cabello con la cero.

Hoy, Arys da un paso más en su recuperación, pues después de varios meses de sentirse un poco mal y hasta “fea”, tomó confianza y nos pidió una sesión de fotos con su nuevo “look” para demostrarse ella y a las demás mujeres, que no importa cómo luzcan, la belleza es algo que viene desde adentro.

-¿Qué fue lo que le pasó?

Cuando uno va a la montaña normalmente hay mucho bichillo y yo casi siempre me pongo repelente, pero la última vez que fui no me puse y me picó algo. Eso fue en enero, yo me estaba recuperando de una cirugía que me hice para arreglar la cicatriz de la cesárea y una liposucción que me hice. Todo iba muy bien y por eso la doctora me mandó a caminar.

Arys Montero quiere inspirar a las mujeres con su historia. Foto John Durán (JOHN DURAN)

-¿Cuándo se dio cuenta que era grave?

Pensé que era como una espinillita y yo me la arranqué y me salió como pus, ya al día siguiente amanecí con el rostro hinchado, luego me dio fiebre y me fui para el hospital. Cuando me vieron la doctora llamó a un colega porque tenía la cara muy inflamada, no podía ni abrir los ojos, entonces él sacó una muestra para hacer un cultivo. De hecho era tanto que la infección se quería correr a la sangre o al cerebro y si eso pasaba yo me moría.

-¿Qué pasó después?

Estuve dos días internada en Emergencias con antibiótico intravenoso muy fuerte, con esteroides que es para infecciones fuertes porque la mía iba creciendo muy rápido. Después me pasaron a medicina de mujeres, me drenaban la cabeza una vez al día hasta que me dejara de salir pus y al día siguiente ya estaba llena de nuevo.

-¿Qué le dijeron los doctores?

Buscaron las razones de qué me había pasado y lo único raro que encontraron fue eso de la caminata. Al tercer día salió el resultado de la muestra y dio que había una bacteria que la tienen los mosquitos y algunos otros animales que viven en cuevas. Entonces ahí caí en cuenta que había sido ese día que fui a caminar. Como se me estaba haciendo otro granito, los especialistas me recomendaron que me quitara todo el cabello cuando saliera.

-¿Qué tanto le costó hacerlo?

Mucho, pero el mismo día que salí del hospital hablé con una de mis mejores amigas que tiene una máquina, la esterilizó y me cortó el pelo, que nunca lo había andado tan corto en toda mi vida. Lloré ese día, pero creo que la salud no tiene precio y el cabello vuelve a crecer, ese día estaba ojeruda, con anemia, muy deprimida, pero tenía que pensar en recuperarme.

-¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación?

Me tocaba drenarme mañana y noche, me mandaron un shampoo para las infecciones. A los cinco días ya no me salía nada de la cabeza.

-¿Cómo se ha sentido emocionalmente?

Vieras que ha sido raro porque varias personas me han dado la espalda porque me corté el cabello y porque estaba un poco más gruesa por retener líquidos, es gente demasiado superficial, pero eso me ha permitido llevarme lindas sorpresas y ver qué es lo que verdaderamente vale en esta vida. Siento que maduré y veo las cosas desde otro punto de vista, aunque tenga el cabello corto y una cicatriz, soy femenina y me veo y me siento bonita.

-¿Por qué quiso hacer la sesión de fotos?

Para que la gente vea que una mujer se puede ver bonita con el pelo corto, que una mujer puede recuperarse y volver a ser ella, no importa si es pelona o si está pasada de peso, eso no la hace menos, una tiene que fortalecerse, levantarse y salir adelante.

-¿Cómo se sintió durante la sesión?

Al principio un poco retraída, el cabello me daba seguridad y además no conocía al fotógrafo, pero ya al ratito se me pasó, él me dijo que veía muy linda, el cabello, el cuerpo y el maquillaje y ya después me sentí muy bien. Debo agradecerle a mi maquillista, Marlen Solano, que es de las personas que no me ha dado la espalda y ella fue la que me ayudó en todo, yo quería un maquillaje fuerte y lo logró, además me motivó y me hizo sentir más segura.

“Creo que los momentos duros no duran para siempre y cuando pasan, ya uno queda con la experiencia y se vuelve más fuerte” — Arys Montero, modelo

-¿Ya pudo volver a trabajar?

La sesión es en parte para eso, para que la gente vea que ya me reactivé y así poder tocar puertas. Me gustan mucho las fotos, todavía estoy un poco inflamada por la medicación, pero eso no importa, lo mismo que con el pelo, es algo secundario. No sé si se me van a abrir las puertas, pero con eso no hay problema, sé que soy una mujer fuerte y pronto va a salir algo.