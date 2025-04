Modelo Candy Bermúdez contó la verdadera razón por la que se operó los pechos

Candy Bermúdez es una de las modelos más queridas del país.

La modelo Candy Bermúdez se operó los senos hace unos días y tras sentirse un poco mejor de la cirugía, decidió contar la verdadera razón por la que se hizo este procedimiento estético.

La guapa empezó explicando que hace 15 años se puso implantes de seno y que “el paso del tiempo no perdona”. Además, hace poco descubrió que el implante izquierdo se dañó, por lo que era urgente realizar la operación.

“Más allá de lo estético, entraba la parte de la salud y me urgía operarme sí o sí”, mencionó.

Candy agregó que tras analizar la situación, también decidió hacerse una mastopexia (cirugía plástica que eleva y remodela los senos mejorando su forma y posición), por lo que se hizo dos operaciones de un solo tiro.

Candy Bermúdez suele hacer mucho ejercicio, pero ahorita deberá esperar un poco mientras se recupera de la cirugía.

Ella decidió ponerse unos implantes más pequeños y hacerse el levantamiento de los senos porque “con el paso del tiempo todo cae” y porque con el embarazo y los dos años de lactancia que dio los tenía caídos.

La famosa modelo Candy Bermúdez pidió oraciones a la gente horas antes de entrar al quirófano, este miércoles, para una cirugía que marcará su vida. (Instagram/Instagram)

“La verdad es muy bonito, muy cómodo, se siente una más ligera, más linda. Yo se lo recomiendo al 100%”, dijo en su cuenta de Instagram, donde habló del tema.

La modelo reconoció que los primeros días postoperatorios sí fueron muy difíciles, pero ya se siente mucho mejor de salud y con más energía.

Por ahora debe andar con un brasier especial y unas medias de compresión, así como seguir las indicaciones médicas.

“Hay muchas chicas que me están preguntando qué tal, que cómo me veo o cómo me siento. Yo estoy feliz con el resultado y eso que apenas estamos iniciando el proceso para ver el resultado final, que son alrededor de tres a seis meses para que ya quede como tiene que ser”, explicó.

Candy es una de las modelos más queridas y dulces a nivel nacional y, aunque ya está un poco retirada de las pasarelas tras ser mamá, sigue siendo muy seguida y admirada por muchos varones.