Modelo costarricense dejó encantada a presentadora de famoso programa internacional

William Mora, es modelo e instructor de ejercicios.

El modelo William Mora puso el nombre de Costa Rica en lo más alto.

Muchos recordarán la cara del musculoso, ya que salía en el programa Force Masters, de canal 7, y porque ha sido modelo de varias campañas publicitarias en el país.

Sin embargo, Mora ha sorprendido, ya que gracias a su profesión como terapista de masajes y entrenador personal, brilló en un programa internacional.

Así lo reveló él mismo en su cuenta de Instagram, donde compartió que estuvo en Telemundo, y hasta aprovechó el momento para tomarse varias fotos con los presentadores.

“Hasta que todo sea como soñamos”, escribió al pie de las fotos.

Mora estuvo en el programa matutino Buen Día, donde dio un segmento de masajes. De hecho, la integrante del programa, Axel Carolina, les contó a sus seguidores que salió relajada del programa, porque estuvo en un segmento junto a William.

“Tuvimos un segmento bastante peculiar que me encantó. Todos los días deberían ser así. Me dieron masajitos y, aparte de eso, nos estaban enseñando cuál es la diferencia entre un masaje relajante y un masaje terapéutico. William fue el experto y me encantó por lo profesional y dio detalles de los masajes, de cuántas veces es necesario hacerlos, los cuales son un gusto, pero también son necesarios para el día a día”, comentó la guapa Carolina.

Bien por William, que se está dando a conocer a nivel internacional, quien quita un quite y lo veamos más seguido por este famoso programa.