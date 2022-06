Modelo, de 20 años a la que Shakira conoce, sería la mujer con la que Gerard Piqué le fue infiel

Shakira y Piqué llevaban 12 años de jalar. Instagram. (Captura de Instagram)

Después de la novela de Christian Nodal y Belinda, empezó otra igual de buena pero dolorosa para muchos de los actores.

Esta la protagonizan Shakira, Gerard Piqué y una espectacular modelo con quien el futbolista del Barcelona le habría sido infiel a la madre de sus dos hijos.

Según medios españoles, la chica es un modelo, rubia, a la que Shakira conocía de algunos eventos y con el defensor habría estado saliendo desde hace un tiempo. También revelan que Piqué se pasó a vivir a su apartamento de soltero en Barcelona.

La revelación la hizo el periodista Emilio Pérez de Rozas, dedicado a las noticias del Barcelona. “Es una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, dijo. Dicho oficio se conoce en Latinoamérica como modelo de protocolo, de eventos.

[ Declaran culpable a Shakira de evasión de impuestos y podría pasar tres años en la cárcel ]

Otra revelación que hacen los medios en Barcelona es que Gerard Piqué se habría entregado a la fiesta, mientras Shakira se fue a Ibiza de vacaciones con sus hijos.

Según 20 minutos, a Piqué se le ha visto en discotecas como Bling Bling y Patrón, famosas en Barcelona, con su compañero Riqui Puig y junto a “varias mujeres”.

Luego de 12 años de vida juntos y de dos hijos, Milán y Sasha, Shakira y Piqué estarían atravesando por una dura crisis de pareja. Al parecer, la cantante y compositora barranquillera habría decidido la separación.

Recordemos que hace poco más de un mes, Shakira lanzó su pieza “Te felicito”, junto con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

En ese tema, en varias de las estrofas la artista dice frases que caen perfectamente para la ocasión.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, entre otras estrofas bastantes elocuentes.

Casualidad o no, lo cierto es que el rumor de la separación entre estos famosos está cada vez más fuerte.