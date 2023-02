Modelo de OnlyFans quedó postrada en una cama por estar 14 horas con el celular

Fenella Fox, creadora de contenido para OnlyFans, asegura que desarrolló ‘vértigo digital’ como consecuencia del uso constante del celular.

Fenella Fox, creadora de contenido para OnlyFans, ahora trata de caminar más y usar menos el cel. Instagram

La joven de 29 años, nacida en Worcester, Inglaterra, contó que todo empezó con dolores de cabeza y cuello y permanecer acostada era lo que le permitía sobrellevar el dolor, además de un frecuente mareo.

Pero todo empeoró cuando se mudó a Portugal. Allí pasaba más de 14 horas diarias en cama viendo su celular, un hábito que le trajo graves consecuencias, ya que el malestar empezó a empeorar e incluso se le dificultaba caminar.

“Me puse tan enferma que no podía ni levantarme ni ducharme. No podía cocinar. Acabé necesitando una silla de ruedas para volver a casa y mis padres tuvieron que cuidarme. Estuve enferma unos seis meses”, aseguró al diario The Mirror.

En sus visitas al médico nadie pudo dar con el diagnóstico correcto, llegó a pensar que se había contagiado de covid-19, pero no resultó ser el caso.

Desesperada por las dificultades para valerse por sí misma, Fox volvió a Inglaterra y fue en ese viaje que empezó a utilizar la silla de ruedas que comenzó a ser parte de su cotidianidad.

El cibermareo y vértigo digital

Durante su estancia en Portugal, un médico le hizo varias pruebas, como cerrar los ojos y caminar en línea recta, pero para ella fue imposible.

“Tenía un grave problema de equilibrio”, afirmó al medio británico.

No fue sino hasta que su padre se topó con artículo sobre el mareo cibernético o vértigo digital que reconoció todos los síntomas.

Este trastorno es cada vez más frecuente por la cantidad de horas que estamos en el celular. Antes se le denominaba de esta manera a la consecuencia del uso de gafas para realidad virtual, explica National Geographic, pero se ha trasladado a los teléfonos, pues deslizar hacia abajo por mucho tiempo puede generar mareos y náuseas.

Kay Stanney, consejera delegada y fundadora de Design Interactive, una pequeña empresa que investiga la integración de sistemas humanos, consultada por el medio mencionado, afirma que esto puede empeorar cuando se está acostado y a oscuras viendo redes sociales en el dispositivo móvil.

“En realidad, estar tumbados en la cama podría ser una de las peores cosas que hacer. Como es lo más ‘relajado’ que puede estar el sistema vestibular, puede ser difícil compatibilizar el movimiento prolongado sobre una pantalla”, explicó.

El sistema vestibular se refiere a los órganos sensoriales en el oído interno y el cerebro que controla el equilibrio y la orientación espacial. Este puede percibir movimiento aun cuando los ojos no y esa disonancia puede causar los síntomas ya descritos.

Este tipo de vértigo no ha sido ampliamente investigado, pero Fenella asegura que esta fue la causa de su padecimiento.

“Apagué el teléfono y lo tiré al fondo del armario, luego puede volver a caminar”, explica.

La creadora de contenido digital calcula que usaba el celular más de 12 horas diarias, pues vive de su cuenta de OnlyFans, gracias a la cual gana unas 15.000 libras al mes (Unos 10 millones de colones).

Esto la pone en una situación difícil pues, si utiliza el teléfono varias horas al día, pueden volver a aparecer los síntomas y tardan tres o cuatro días en desaparecer.

Lo que hace es salir a caminar con más frecuencia y apagar el celular siempre que puede.