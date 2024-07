Modelo Eli Vásquez contó la verdadera razón por la que es tan empunchada con el ejercicio

Elizabeth Vásquez es una de las modelos con mejor cuerpo del país.

La modelo Elizabeth Vásquez es la dueña de un cuerpazo y en gran partes es gracias a lo disciplinada que es con el ejercicio.

Hace 10 años empezó a ir al gimnasio y ahora es un hábito de su rutina diaria, pero eso después de dar a luz a su hijo Gabriel, en el 2021, no le costó mucho volver a tener la espectacular figura que siempre la ha caracterizado.

Según confesó, su deseo por hacer ejercicio se dio porque no quería seguir los patrones o ejemplos familiares y hoy en día es más que todo por un tema de salud y sentirse en forma.

“Empecé cuando estaba en la universidad, en realidad en esa época mi mamá ni siquiera me dejaba ir al gimnasio, yo le insistía y le insistía que quería hacer ejercicio, es algo que siempre me llamó la atención. Mi mamá es una persona que siempre ha luchado contra la obesidad y yo siempre quise algo diferente para mí. Yo todo el tiempo he tratado de motivar a mi mamá a salir de ahí y siempre he pensado que lo mejor que uno puede hacer es también dar ejemplo, a parte de quererme ver bien, es como para no repetir patrones y por eso en ese momento decidí tomar ese camino”, contó.

Eli está segura que no tendría su actual figura de no ser porque también tiene una buena alimentación, gracias a la asesoría de un nutricionista.

Así lucía Eli durante su embarazo y así como está ahora. Ella es pareja del instructor brasileño JP Olivato.

Campeona a la tercera

La guapa modelo ganó el año pasado un concurso fitness en Colombia, pero para ello tuvo que ponerle más a su rutina diaria y combiar sus planes alimenticios.

Sin embargo, esa fue la tercera vez que intentó participar, pues según nos contó, la primera vez estuvo un mes hospitalizada debido a que su cuerpo no resistió tanto cambio y le dio una fuerte gastroenteritis. La segunda vez, cuando se iba a inscribir se vino la pandemia.

“Después de tener al bebé más bien agarré toda esa fuerza que necesitaba y dije: ‘Yo me quiero demostrar que aunque sea el doble de difícil yo lo puedo lograr’, y con un bebé chiquitico me preparé para competir y gané, entonces fue como una satisfacción el doble de grande, porque yo sabía todo lo que había detrás, no solamente lograr el cuerpo que yo quería sino no descuidar esa parte familiar que para mí es lo más importante”, dijo.

Eli ganó el año pasado la categoría de bikini de una competencia fitness que se realizó en Colombia.

Eli agregó que ahora su mayor interés es ser una mamá saludable para vivir más plena con su hijo y por eso continúa haciendo ejercicio todos los días, además por todo los beneficios que le da.

“A parte de la energía que te da, yo creo que la parte de la seguridad es muy importante, cuando nos vemos bien nos sentimos bien y eso es inegable, se libera serotonina y nos sentimos contentos, tenemos un mejor sueño, nos estamos ahorrando a largo plazo un montón de dinero en consultas médicas porque está científicamente comprobado que el ejercicio nos puede evitar muchas enfermedades”, mencionó.