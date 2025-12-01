Modelo Esteban Chavarría dejó su silla de ruedas para cruzar la meta de la Gran Maratón Costa Rica

Esteban Chavarría, modelo en silla de ruedas, participó de la Gran Maratón Costa Rica y cruzó la meta caminando, gracias a la ayuda de su entrenador. (Redes/Instagram)

El modelo Esteban Chavarría se robó todos los aplausos este domingo 30 de noviembre durante la Gran Maratón Costa Rica, realizada en pleno corazón de San José. Y no era para menos: el guapo llegó a la meta caminando, algo que hace 16 años los médicos le dijeron que jamás volvería a hacer.

Esteban, quien quedó en silla de ruedas tras recibir un disparo al ser víctima de un asalto, contó que aún recuerda, perfectamente, el dictamen frío y tajante que escuchó en un hospital: “No volverás a caminar de nuevo”. Incluso, un doctor fue más allá y le soltó que se acostumbrara a vivir sentado para siempre.

Esteban Chavarría, modelo en silla de ruedas, en la Maratón Costa Rica

Pero él no se quedó con esa versión. Ese mismo día nació en su pecho un fuego que, como dice, venía directo de Dios.

“Donde la ciencia pone un punto, ahí empieza a trabajar nuestro Dios”, escribió en sus redes, mensaje que rápidamente dio vueltas en internet por lo inspirador que es.

Acompañado de su entrenador Luis “Nano” Mora, quien ha sido clave en su proceso, el modelo demostró este fin de semana que la fe, la disciplina y la terquedad positiva sí dan frutos.

“Y donde el mundo me dijo NO, Dios me dio un rotundo SÍ”, compartió emocionado.

Aplaudido por su esfuerzo

Con ese empujón espiritual y con años de esfuerzo, Esteban dio varios pasos frente a miles de personas que no dejaron de aplaudirle y alentarle cuando llegó a la meta en la maratón.

“No hay nada imposible para Dios ni para la persona que verdaderamente tiene fe”, insistió, invitando a quienes enfrentan diagnósticos duros a no creer en las “mentiras del mundo”, sino a mirar hacia lo alto y hacerle las preguntas correctas a Dios.

Esteban también agradeció a su entrenador y a la organización del evento “por toda la ayuda que le brindaron”, dejando claro que esta victoria es solo una muestra de todo lo que todavía está dispuesto a conquistar. ¡Aplausos para este campeón!