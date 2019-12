-Todas las semanas tengo mucho trabajo y va a depender si tengo que viajar a otros países para hacer fotos de empresas de catálogo o si me quedo en Medellín. Cuando me quedo en casa me despierto a las cuatro y treinta de la mañana para entrenar y estar lista para trabajar a las siete de la mañana. Tengo mucho trabajo todas las semanas y es que Medellín se convirtió en una gran industria para hacer fotos por sus locaciones y eso me ayuda mucho, pero sino me toca viajar a México, Ecuador, Perú, e incluso he estado en Costa Rica.