Modelo Greivin Morgan figura en broncón de Pietra Verdi y dice estar devastado

Pietra Verdi

En una verdadera bronca están metidos el humorista Álvaro Mora y el modelo Greivin Morgan, supuestos líderes en el país de la empresa Pietra Verdi, que operaba desde Brasil, y que dejó guindando a miles de inversionistas ticos al anunciar esta semana que no operará más.

Aunque en las últimas horas su presidente, el italiano Marcio Guindani, aseguró en un video difundido en el grupo de WhatsApp de sus socios que les pagará con “piedras” (esmeraldas) o en cuotas de hasta seis meses lo invertido, muchos ya no le creen, ni a él ni a ambos influencer, quienes los tienen verdes del colerón y no por estar forrados de billetes.

El lunes les anunciaron que la empresa debía parar operaciones debido a que Guindani debe enfrentar un proceso judicial en Brasil.

De hecho, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen informó este viernes que ya recibió la primera denuncia formal en contra de la sociedad anónima Pietra Verdi por el delito de estafa.

El humorista Álvaro Mora sería el principal promotor de esta compañía digital en el país.

Para el analista financiero Daniel Suchar esto es solo la punta del iceberg de lo que podría llegar a ocurrir si los miles de afectados (el número es incierto) deciden recuperar su dinero a cómo dé lugar.

Álvaro Mora y Greivin Morgan emitieron un comunicado asegurando que ellos también fueron “engañados” y que creyeron “ingenuamente” en el mayor accionista, pero esto podría no ser suficiente para algunos afectados que llegaron a pedir hasta préstamos a terceros y es lo que teme precisamente el economista.

El modelo Grevin Morgan y su novia Sheris Montero estuvieron hace unos días en Brasil con los altos mandos del negocio.

Para Suchar es casi un hecho que estas personas no recuperarán su dinero, porque es la forma habitual de actuar de este tipo de compañías piramidales digitales.

“Cuando ves que el tipo (líder) te ofrece una vaina espectacular, que no hay rastros, que no hay facturas, que no hay nada, estás en presencia de una estafa cien por ciento segura”, advirtió.

Intentamos conversar con el modelo Greivin Morgan sobre qué van a hacer para responderle a tantas personas, pero dijo estar “devastado” por lo ocurrido y que prefería no hablar más que lo dicho en el comunicado que difundió en sus redes sociales y en el de su novia Sheiris Montero.

“En mi experiencia les puedo asegurar que ese dinero se perdió. No lo van a recuperar” — Daniel Suchar, economista

El mismo perro

Para el economista el mayor problema es que la gente sigue creyendo este tipo de negocios fáciles que cada día salen con un nombre nuevo, pero que resultan al final ser el mismo engaño.

“Es el mismo perro pero con distinto collar”, señaló el analista.

Daniel Suchar Zomer, analista en finanzas, pidió a la población que no se deje engañar con este tipo de inversiones digitales.

Sugar mencionó que desde que se detonó esta bomba no ha dejado de recibir correos electrónicos de vecinos de Puntarenas, de Palmichal de Acosta, de Guápiles, pidiéndole consejo porque muchos deben ese dinero perdido a prestamistas.

“El grave problema ahora es que hay una población que está que no sabe qué hacer porque tiene a gente, la mayoría informales, que esos sí cobran con la vida, detrás de ellos o que llegaron a hipotecar la casa o que creyeron que iban a pagar el carro nuevo con ese dinero que ganarían”, señaló.

Eso mismo está atravesando un vecino de la Roxana de Pococí, al que llamaremos “Julio”, pues por temor prefiere que no revelar su identidad, quien contó que él fue uno de los que se fue con todo y ahora le debe a un prestamista colombiano.

“Al principio cuando uno ingresa todo empieza bien, uno comienza a ganar y ve que sí funciona. Como le meten a uno que entre más dinero invierta más ganancias, pedí un préstamo de un millón de colones que tengo que pagar semanalmente y ahora sin ese ingreso no me alcanza para pagar”, contó.

En cambio Deiby otro afectado de Cartago, dijo estar tranquilo porque fue poco lo que perdió y que él no piensa en demandar a nadie.

“Entré a la plataforma con una convicción de tener un dinero extra, yo nunca pensé para vivir de eso, sabía en lo que me estaba metiendo. Yo recuperé un 70% de lo invertido porque jugaba constantemente con los números”, contó.

No caiga en el juego

En agosto pasado la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) había advertido que denunció a cincuenta sociedades anónimas, incluida Pietra Verdi, por operar de manera irregular en el país.

Pese a esto, al parecer, muchos se dejaron llevar por conocidos y, por los mismos influenciadores, que en sus redes sociales pasaban contando sobre los viajes y compras que hacían con el dinero ganado, y ahora no saben qué hacer por recuperar lo invertido.

El humorista Álvaro Mora solo se ha referido al tema por medio de estos comunicados que publica en su cuenta de Instagram.

“Arman una mampara que va a estar sostenida unos meses porque necesitan generar confianza para que muchas personas sientan que sí están ganando dinero. Entonces, para promover esto de forma masiva utilizan la herramienta de los influenciadores o famosos que al final se prestan para la vara porque a ellos les pagan para promover una vida aspiracional a punto de engaños”, señaló Daniel Suchar.

El analista recomendó no creer en este tipo de formas fáciles de ganar dinero porque tarde o temprano los dejarán verdes, pero del colerón.

