Modelo Greivin Morgan salió ovacionado en Francia por una “bombetada”

El modelo Greivin Morgan y su esposa, Sheiris Montero, andan de vacaciones por Europa y una de las anécdotas que de seguro nunca olvidarán fue la que vivieron en una tienda en Francia.

Resulta que la pareja se metió a una tienda deportiva y a Morgan se le ocurrió hacer una de sus “bombetadas”, como diría el tico.

En el lugar habían varias personas aplaudiendo, por una razón desconocida, y el modelo simplemente empezó a grabar con su celular y se metió en medio del tumulto fingiendo que era a él al que ovacionaban.

En el video se logra ver que Greivin pasa agradeciendo los aplausos y la gente lo vuelve a ver con cara de asombro, pero igualmente sigue la ovación.

“Yo escuché: ‘Morgan’, y volví a ver y así me recibieron de lindo. Diay, usted sabe cuando la gente se da cuenta que uno es tico se vuelven locos. No, ya en serio, no sabíamos qué estaba pasando, solo vi un alboroto y me metí, ya tú sabes”, contó.

Greivin recibió muchos comentarios de sus seguidores, quienes no aguantaron la risa al ver el video y cómo los saludaba como si los conociera.

“Forever bombeta”, “Busqué en el diccionario pelotero y me salió él”, “Eres único”, “Por lo bombetas supieron que era tico”, fueron parte de los comentarios que le pusieron.