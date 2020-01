Juanber y yo somos amigos desde hace como trece años, ya que nos conocimos en un evento en Grecia. Él me llamó y me dijo que quería que participara en un nuevo video y cuando me enteré cuál era la canción, dije: ‘Está ruda (la letra)’. Juanber y yo grabamos todo un día y al día siguiente, con el resto de las modelos. Lo bueno del video es que aunque la letra tiene lo suyo, siempre se cuida la imagen y la dignidad de la mujer, nunca le ruego, ni le reclamo al hombre. Solo veo y me voy.