Exreina de belleza Ingrid Solís se metió a la plaza de toros y salió golpeada

La exreina de belleza hizo el reto del 7 y, a pesar de los golpes, lo cumplió. (Tomada de Instagram)

La exreina de belleza Ingrid Solís fue la elegida por Teletica para cumplir el reto del 7 el pasado lunes en los Toros de Palmares y su esposo, Hernán Medford, la apoyó desde las gradas.

Video: El susto que se pegó el Galán con uno de los improvisados de Palmares

Solís se llevó uno de los sustos más grandes de su vida y no topó con tanta suerte porque anduvo por el suelo del redondel y hasta se raspó bastante uno de sus brazos.

“Aquí estoy vivita y coleando. Qué impresión, me dejo una heridita, no sentí dolor, pero mañana les informó cómo voy a amanecer, porque fijo no voy ni a poder moverme. Muchas gracias por los mensajes, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo”, le contó a sus seguidores de Instagram tras terminar su reto.

Su esposo y exentrenador del Herediano la apoyó desde las gradas y no perdió la oportunidad de documentar cómo la vaquilla se “peleaba” con Solís.

Medford no perdió de vista a su esposa. (Tomada de Instagram)

Al final, aunque salió golpeada, logró cumplir con el reto y lo más importante es que lo disfrutó y no faltaron las risas a pesar del susto.