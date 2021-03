Me dormí sin darme cuenta, yo recuerdo que iba manejando y diciéndome que no me podía dormir, porque ahí no es un lugar muy transitado y ya casi iba a llegar a mi casa, pero en una vuelta que di me fui (se durmió). Dice un taxista pirata que él me vio, que yo venía muy despacio y me metí en unos palos, casi en una casa, pero no le di a nadie, gracias a Dios, porque para mí el susto más grande era ese, de hecho yo cuando me desperté fue lo primero que pregunté (si había golpeado a alguien).