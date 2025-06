Modelo Karina Porras respondió a quienes la cuestionan porque anda estrenando novio

La modelo Karina Porras salió al paso de las críticas y del qué dirán que le llovieron desde que dio a conocer que está estrenando novio, tras poner fin, el año pasado, a una relación amorosa que le dio muchos dolores de cabeza.

La modelo Karina Porras salió al paso de las críticas y del qué dirán que le llovieron desde que dio a conocer que está estrenando novio, tras poner fin el año pasado a una relación amorosa que le dio muchos dolores de cabeza. (Instagram/Instagram)

Esta semana, la guapa abogada se sinceró sobre esa nueva oportunidad que se está dando con un nuevo galán, y dijo que le abrió las puertas al amor, una vez más, porque sigue creyendo en ese sentimiento, a pesar de lo que le tocó vivir con su ex.

LEA MÁS: Laura Brenes se mostró por primera vez con su bebé Sol y escribió un mensaje muy emotivo

“Muchos no entienden que no todas las personas que creemos buenas, lo son. A veces, confundimos el amor, aceptamos lo menos malo pensando que es lo mejor que podemos tener. Mi historia, como muchas, estuvo marcada por vacíos, quizás una falta de amor paternal, quizás heridas no sanadas”, dijo en un inicio.

LEA MÁS: Gaby Jiménez hizo público un momento muy especial que vivió con Mario Segura

Según Karina, su nueva pareja es una respuesta a las oraciones que elevó a Dios tras su fea experiencia anterior.

Karina Porras conversó con La Teja sobre su nueva pareja, a quien presume en redes desde hace muy pocos días (Cortesía/Cortesía)

“Le he pedido a Dios un amor bueno, un amor que no duela. Y no, no voy a dejar de amar solo porque alguien no supo hacerlo. No fui yo quien perdió, fueron ellos, por no saber amar a alguien que ama como yo. Y hoy estoy feliz con alguien que también ha pasado por mucho y sufrido por un falso amor, que también ha sanado”, refirió.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/farandula/marcos-aguero-de-pelando-el-ojo-cuenta-como/5PCJD2ANGJBJNKRWL2WK54R4VE/story/