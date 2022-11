Modelo le regaló a su esposo un juguete hecho con el molde de su parte más íntima

Bonnie Locket se pagó su propia boda gracias a la millonada que gana en OnlyFans. Instagram

Un gran regalo de bodas fue el que le dio la modelo de webcam Bonnie Locket a su marido, al darle un juguete sexual hecho con el molde de su vagina.

La modelo británica, de 29 años, se casó recientemente con su novio Brad, de 36 años, y fue noticia en todo el mundo al contar que la boda le costó 300 mil libras (más de 187 millones de colones), dinero que pagó gracias a sus ganancias en la plataforma OnlyFans.

“Me encanta haber inmortalizado mi parte íntima. Mi vagina vivirá para siempre. Brad piensa que el producto es asombroso, pero aún no lo ha probado. Personalmente me gustan los juguetes, aunque no los uso en el dormitorio cuando estoy con Brad. Creo que los juguetes para hombres se están volviendo cada vez más populares”, dijo Bonnie al diario británico “Daily Star”.

Ella afirmó que su esposo aprovechó la réplica para hacerla un producto vendible: “El color rosa es muy realista y parecido a la carne. La textura es tan realista que no podía creerlo. El juguete viene con mi mensaje y una bolsa de satén. A mis fans les encanta y no podría estar más feliz de ofrecerles un gran producto”.

Si bien la modelo está feliz de que los hombres disfruten de una réplica de su parte íntima, solo hay una persona que tiene acceso a la experiencia real: su esposo Brad.

Bonnie Locket es una conocida YouTuber, modelo y millonaria, y solo en su cuenta de Instagram la siguen más de 2 millones de personas.