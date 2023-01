Modelo Marianela Valverde defiende con todo la fecundación in vitro

En varias ocasiones, la bella modelo Marianela Valverde ha hecho público que está pulseando convertirse en madre y ha intentado varios métodos para quedar embarazada.

Desde el sabroso y tradicional método natural, hasta la famosa fecundación in vitro.

Nela se ha educado bastante en el tema y por eso en estos días grabó un video de una manera muy peculiar, para contar lo que ha aprendido.

“Desde que estoy en este proceso me han hecho muchas preguntas e, incluso, hasta (le han dicho) mitos que no son ciertos, tales como: ‘uy, puede que tenga trillizos o más’. Es por eso que reuní algunos de los mitos más comunes para que tomen nota y erradiquemos algunas de esas ideas erróneas sobre la FIV (fecundación in vitro)”, dijo Nela en sus redes sociales.

La información que compartió fue muy valiosa, pues hay personas a las que les da perecilla leer grandes textos para entender la realidad.

“Las pérdidas naturales, en su mayoría, se suelen dar por defectos en los cromosomas que el mismo cuerpo decide desechar y ocurre de manera natural, por tanto, la FIV no tiene que ver con ese riesgo.

“La FIV NO produce embarazos múltiples, así que no es cierto que existe riesgo de tener trillizos o más, cuando eso ocurre es por una mal praxis. La transferencia de los óvulos fecundados se hace de uno a uno y solo se transfieren dos simultáneamente, en caso de que la pareja quiera tener mellizos o mayor posibilidad de que se efectúe el embarazo, pero más de dos, es ILEGAL.

“No existen estudios que respalden el mito de niños prematuros. Recordemos que cada embarazo es diferente y todo dependerá de las condiciones de la madre y el bebé. Tampoco es cierto que con la extracción de la reserva ovárica la mujer quedará sin óvulos y por tanto acelerará la menopausia.

“La mujer produce nuevas células reproductivas con cada ciclo y esta reproducción va disminuyendo con el paso de los años, hasta que a cierta edad deja de producir y es ahí donde empieza la menopausia. Por esa misma razón, la cantidad de reserva ovárica de una mujer de 30 no es la misma que la de una de 40″, señaló la modelo.