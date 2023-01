Modelo Mimi Ortiz celebra el primer año del día más importante de su vida

La modelo y bailarina Libni Ortiz amaneció este viernes con una sonrisa más grande de la que la caracteriza, pues en esta fecha celebra el primer año del día más importante de su vida.

El 20 de enero del año pasado nació su pequeño bebé Jay, quien le llegó a alegrar el alma y el corazón a Mimi.

En sus redes sociales, compartió un video con momentos muy lindos que han pasado juntos.

¿Se casa la modelo Mimi Ortiz?

“Hoy celebro tu primer año, todavía no me lo creo, pero aquí estamos contando nuestras aventuras de este primer año. Hoy amanezco con mi corazón lleno de gratitud porque estamos viviendo un sueño, del cual nunca quiero despertarme. Eres lo mejor que me ha pasado y hoy junto con todos los que te amamos damos gracias por tu salud, gracias porque sos un niño lleno de amor, de alegría y de ocurrencias que haces cada 24 horas, inolvidables. Algo bueno hice en la vida para hoy merecer ser tu mamá.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida, que Dios te bendiga y cuide, que cumpla cada sueño que haya en tu corazón y te llene siempre con su amor. Te espera una vida hermosa por delante y esto apenas arranca. Eres luz, nunca lo olvides”, afirmó la ilusionada mamita.

¡Felicidades a ambos!