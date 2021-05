–Soy de las que piensa que ese tipo de cosas se deben hacer sin contar mucho, por eso no me tomo fotos cuando ayudo a alguien, pero sí me enfoco en ayudar a las personas que tienen menos, entonces paso haciendo recolectas de ropa y alimentos, más que todo con mi familia. Hace poco conocí a señora con cáncer e insté a la gente a ayudar, porque el caso me conmovió mucho.