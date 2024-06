Modelo Sara Milliken gana importante concurso de belleza y tiene que cerrar redes sociales por tanta crítica

Sara Milliken pesa 150 kilos. Instagram

Sara Milliken, conocida modelo de tallas grandes y maquilladora profesional, ha sido la comidilla de las redes tras ser coronada recientemente como Miss Alabama 2024.

Según el diario Vasco, la noticia fue una sorpresa para varios seguidores del concurso, quienes no entienden el resultado.

Y es que esta victoria marca un hito significativo tanto en su carrera como en la promoción de la inclusión y diversidad en el mundo de los certámenes de belleza.

Según este medio, a lo largo de ocho años, la modelo de talla grande ha competido con tenacidad, superando diferentes desafíos y críticas sobre su apariencia y obesidad (ya que pesa 150 kilos).

La travesía de la modelo por ser Miss Alabama inició cuando apenas tenía 15 años y a pesar de no ganar en su primera participación no se dio por vencida, por eso, a los 16 volvió a competir, pero se volvió a enfrentar a comentarios negativos que la hicieron apagar su sueño.

Pero su perseverancia fue más grande, por lo que volvió a competir, eso sí, alcanzando su objetivo. “Me sentí humillada y agaché la cabeza y prometí no volver a competir nunca más y así lo hice durante siete años”, expresó la joven a la prensa local.

En su discurso, destacó la importancia de no dejarse llevar por el bullying y de seguir luchando por los sueños, sin importar las adversidades.

Sara Milliken es la Miss Alabama 2024. Instagram

“Eres más que tu cuerpo, eres más que las cosas malas que dicen de ti”, expresó.

La coronación de Milliken en Alabama se ha visto como un paso adelante hacia una mayor aceptación y representación de la diversidad corporal en la sociedad.

La modelo ha sido bastante criticada en las redes sociales, a tal punto de que se ha tenido que desaparecer del ojo público.

Sara Milliken trabajó muy duro para ser Miss Alabama. Instagram

“Solo necesitaba un día para acostarme en la cama y abrazar a mi cachorro, así que hice justo eso. Me tomé un día de salud mental hoy y planeo continuar con este restablecimiento mental durante los próximos días. No te preocupes, todavía estoy aquí. Todavía tienes 11,5 meses conmigo. Lo digo en serio desde el fondo de mi corazón cuando digo que no he permitido que otros me roben mi luz”, añadió en redes sociales, para recordar a continuación que le seguirá dando prioridad a su bienestar mental, mientras todo pasa.