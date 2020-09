“Apenas llegué y me senté, ella me dijo: ‘puede tener compostura a la hora de sentarse, es por la enagua que anda’. Después me vuelve a decir: ‘es por los niños, para que tenga compostura a la hora de sentarse’. Yo sé cómo sentarme cuando ando con enagua. Estoy sorprendida e impactada porque nunca me había pasado algo así, me sentí humillada", contó en sus historias.