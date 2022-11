Modelo talla plus hizo a un lado los prejuicios y subió atrevida foto en ropa interior

Jessi Rodríguez demuestra que la belleza es más que un cuerpo delgado. Foto: Instagram.

La modelo de talla plus, Jessi Rodríguez, dejó a un lado los temores y las críticas y subió una atrevida foto a su instagram en la que muestra un lindo conjunto de ropa interior.

Ella acompañó la imagen con un mensaje positivo y de empoderamiento para las mujeres que viven con complejos o no está contentas con su cuerpo.

“No quiero ser valiente, quiero ser libre, ya les había dicho esto pero, lo repito porque hoy yo también lo necesito.

“No soy valiente por amar mi cuerpo, porque mi cuerpo no está mal. No soy valiente porque no debería de tener miedo de cómo me veo. No soy valiente porque soy suficientemente valiosa con cualquier cuerpo que tenga”, manifestó la joven.

La modelo ha aumentado su popularidad desde que hace unos meses se escribió llena de confianza en el Miss Costa Rica, ya que quería demostrar que la belleza es más que unas medidas establecidas y un cuerpo delgado.

Aunque no fue elegida entre las mujeres que pelearon por la corona, la joven logró su misión ya que fue vista como un ejemplo por muchas personas.

Aún continúa recibiendo halagos y mensajes positivos sobre su forma de pensar y su confianza.