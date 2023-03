Modelo tica abrió un OnlyFans y con lo que se gane hará fiestas para niños necesitados

Cinthya Venegas ha adornado en varias ocasiones nuestras páginas. (NICOLAS ONORO PIZA)

Más allá del morbo y la polémica que lo rodea, OnlyFans se ha convertido en una manera muy efectiva para que muchos hagan platita.

Ya sea para sus gastos diarios, para comprarse un carrito, para viajar y hasta para comprarle una casa a sus padres, muchos de los creadores de contenido caliente de la plataforma han dado sus razones para mostrarse sin ropa (o casi nada) en la aplicación.

Sin embargo, hay una modelo nacional llamada Cinthya Venegas, quien en varias ocasiones ha adornado nuestra contraportada, que encontró en la plataforma una manera de poder seguir regalando muchas sonrisas e ilusión a los niños menos afortunados de su amada Parrita y de otras zonas del país.

Resulta que Cinthya lleva varios años de estar haciéndole a los pequeños una fiesta de Navidad en cada diciembre, gracias a algunos eventos que hace o a las colaboraciones de personas del medio del modelaje.

Pero cada vez los asistentes a la fiestita son más y las ayudas menos, por lo que ideó crear contenido ‘hot’ y venderlo en OnlyFans, con esto reunir el dinero para asegurar que la pachanga sea mucho más que buena en este 2023.

“Ya llevo 12 años haciéndole la fiesta a los niños, comenzamos con 100 y ya vamos por 2.000 niños los que acuden a la fiesta, ahorita veo a los niños de Parrita y de una zona de Guanacate. No solo damos juguetes, sino que llevamos esperanza y motivación, de hecho ya no solo lo hacemos en Costa Rica, hace poco hice algo parecido en México y la fe es ir a Honduras y a otros países”, aseguró.

LEA MÁS: Video: Yokasta Valle dio el salto a OnlyFans, ojo cómo está el asunto

En enero abrió el perfil en la plataforma y desde entonces ha publicado contenido sensual que venía guardando desde hace tiempo.

“Vamos poco a poco, no he podido darle mucha publicidad, pero ya empecé a hacerlo más fuerte. Tomé la decisión de que tenía el cuerpo y la cara para poder desnudos artísticos y venderlos, hablé con mi familia y ellos ven las lágrimas que he derramado cada año para pedirle a la gente que me ayude, entonces vi que en esa plataforma se podía hacer dinero y me metí.

“Mis negocios son otros, yo tengo casas de alquiler y no vivo del OnlyFans, que se abrió únicamente para poder hacerle la fiestita a los niños”, contó.

Según ella, si bien la mayoría de platita para las celebraciones proviene de las ganancias con la plataforma, también acepta donaciones de cositas que son necesarias en una pachanga.

“Actualmente no estamos recibiendo dinero, a menos de que sea por medio de OnlyFans, pero sí aceptamos gente que nos quiera colaborar con algún servicio de trampolines, de pintacaritas, confites y más cosas de fiesta. Vamos a hacer dos este año, una en setiembre y otra en Navidad”, dijo.

Cinthya Venegas realiza fiestas a pequeños y ahora se ayudará con las ganancias con su OnlyFans. Cortesía.

Ruda historia

Cinthya dice que su infancia estuvo rodeada de pobreza y muchas desilusiones, principalmente cuando se acercaban fechas importantes como el Día del Niño y Navidad, por eso, desde que era muy joven, se puso la meta de querer dar alegría a quienes viven en la misma condición que ella tuvo en algún momento.

Mediante su fundación “Ternuritas de esperanza”, se ha convertido en la tía de un montón de chiquitos, que año a año agradecen que ella se acuerde de ellos y los chinee.

En las fiestas que organiza Cinthya Venegas, todo mundo queda contento. Cortesía.

“Es una fundación sin fines de lucro con la que hemos podido darle sonrisas a mucha gente. Tenemos proyectos grandes, queremos no solo hacerlo en Costa Rica, yo sufrí mucho, fui muy pobre y Dios a mí no me abandonó, me ha ido muy bien. Ellos cuando me ven saben que voy a darles algún regalito, eso sí, tengo una condición con ellos, de que cuando estén grandes van a tener que hacer lo mismo y que así no le falte a nadie un cariñito en Navidad o en otras fechas especiales”, comentó.

De hecho, se preparó para ser ella misma la que anima cada fiesta.

“Yo hago algo así como lo que hacía Xuxa o Tatiana, que es compartir con los niños y hacerlos pasar un gran rato, también les explico qué es lo que hago y por qué lo hago con ellos. Mi fe es que nunca se muera la ilusión de los niños”, afirmó.

Para la guapa es una gran motivación saber que ya muchos chiquitos cuentan con el regalito y la fiesta por parte de ella.

“Eso me inspira y me motiva a conseguir el dinero, de hecho la suscripción la tengo en 20 dólares (casi once mil colones), pero la persona que entre no solo verá desnudos y fotos calientes, también sabrá que colaboró con uno o dos regalitos para los niños”, agregó.

Para colaborar con la fundación o dar algún regalito desde ahora, puede contactar al número 8837-1900.