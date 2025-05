Modelo tica fue paparazzi en situación que vivió Vybz Kartel en Costa Rica y artista la trató mal

Lola Wright pagó los platos rotos por la situación que vivió Vybz Kartel en Costa Rica. Fotografía: Instagram Lola Wright. (Instagram/Instagram)

La modelo costarricense Lola Wright fue paparazzi en la situación que vivió Vybz Kartel en el aeropuerto Juan Santamaría este viernes y que terminó con su deportación del país, tras no cumplir con todos los requisitos para entrar a territorio nacional.

Wright estaba en el aeropuerto durante la situación y capturó en fotos y videos desde el momento en que el llamado Rey del dancehall fue retenido en la oficina de Migración y Extranjería, hasta que fue trasladado por oficiales al avión que lo llevaría de regreso a Miami, según dijo la tica.

Vybz Kartel fue deportado tras impedírsele su ingreso a Costa Rica. Fotografía: Cortesía Dirección General de Migración y Extranjería. (Instagram/Instagram)

Pero Wright no solo mostró eso, sino que durante una transmisión que hizo en redes la noche de este viernes para contar sobre lo sucedido, aseguró que el cantante jamaiquino la trató mal; eso sí, ella no tomó el asunto tan personal.

“Lo que no entiendo es el montón de policías. Yo fui a saludarlo y me trató mal. Mi artista favorito me trató mal. Yo lo entiendo, de fijo tiene que estar superofuscado. Mi mamá dice que lo que él hizo no está bien, que él es una figura pública y que no se tiene que agarrar conmigo, por ejemplo, pero puedo entender que el mae está pasando un momento de humillación, que la está pasando mal y llega una fulana que ve fotos y me imagino, como todo ser humano, que no se siente con ganas de hacerlo. Lo puedo excusar de esa manera, pero que me trató mal, me trató mal”, dijo Wright.

El video donde la guapa modelo y odontóloga habló sobre eso lo compartió la página farandulera La Esquina 506.

Modelo Lola Wright pagó los platos rotos por mal momento de Vybz Kartel en Costa Rica

Además, Wright dijo que duda que Kartel quiera volver a venir a Costa Rica.

“Él no va a querer volver aquí, pero ni en pintura. Como 20 policías escoltándolo para montarlo al avión, como para asegurarse de que se montara. Lo que nos dijeron fue que el mae vino con visa de turista y no de trabajo, agregó.

Luego destacó una vez más el incidente con Vybz.

“Sí, a mí me trató malísimo. Se notó que estaba pasando un mal momento, y lo tenían todo aislado en una sala como si fuera un criminal”, adujo.

Lola Wright compartió videos inéditos de la expulsión de Vybz Kartel del país

El concierto de Kartel estaba programado para este sábado 3 de mayo a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional.