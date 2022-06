Modelo tica Juliana Herz cumplió su sueño de trabajar para Victoria’s secret

La modelo tica Juliana Herz es muy reconocida a nivel mundial. Gerge Favios

La bellísima modelo costarricense Juliana Herz cumplió el sueño que tenía desde chiquitilla, pues fue fichada por la marca Victoria’s Secret.

La guapa, quien nació en San José pero vivió muchos años en Tamarindo, compartió en Twitter la noticia, acompañada de una imagen en donde aparece luciendo uno de los atuendos de las reconocida compañía de ropa íntima.

“Holaaaa, véanme en la página de Victoria’s Secret”, escribió.

Holaaaa 🥰 véanme en la página de Victoria’s Secret 😌♥️ pic.twitter.com/241qExtOg1 — juliana herz (@juliherzz) June 23, 2022

En una entrevista que le realizó la revista Perfil en el 2015, Herz decía que su mayor aspiración era ser parte de la marca de lencería, algo que siete años después pudo cumplir.

“Mi sueño es Victoria’s Secret. Ser la primera tica fotografiada para su lencería o caminar en la pasarela sería un logro increíble. Me encantaría poner el nombre de mi país a esa altura en el mundo de la moda”, señaló en aquel momento.

La morena tiene bastante nombre del modelaje a nivel mundial, anteriormente había sido parte de la campañas promocionales de los cosméticos de Kylie Jenner y de Kim Kardashian.

Video Marc Anthony "Parecen viernes" junto a la modelo tica Juliana Herz. Captura de video

Además ha posado para reconocidas marcas en los Estados Unidos, como Forever 21, Lancôme y Maybelline, y aparecer en la edición digital de las revistas Sport Ilustrated y GQ.

Incluso, se apretó a Marc Anthony en la canción de “Parecen viernes”, que lanzó el salsero en el 2019.

“Yo, al principio no estaba segura porque no soy actriz y, como vieron en el video, hay una escena amorosa donde tenemos que darnos un beso, entonces al principio yo decía que no, no es para mí, pero al final mi agencia me dijo que era una buena oportunidad y, además, el pago era muy bueno (sin decir monto)”, mencionó en la entrevista que le hicieron”, aseguró en varias entrevistas luego del famoso beso.

Actualmente el video tiene más de 103 millones de reproducciones en YouTube.

La costarricense es parte de la agencia Elite Model, la cual es top nivel internacional en cuanto a modelaje y sedes en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Toronto.