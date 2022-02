Modelo Wendy Myrie víctima de violencia: “Mi hija decía, ‘papá, no le pegue más a mamá, por favor’

Las fotos de Wendy Myrie muestran las agresiones que sufrió. Cortesía

Mientras muchas parejas se alistaban para pasar un momento romántico este 14 de febrero, la exmodelo Wendy Myrie agarró fuerzas para compartir en sus redes sociales la durísima situación de violencia de la que ha sido víctima.

La limonense, quien modeló durante 20 años en nuestro país, llegando a ser una cara bastante conocida en la televisión, medios y pasarelas, incluso ganó el concurso Hawaiian Tropic en el 2005, nos contó que está celebrando su soltería, pues la última relación que tuvo fue marcada por la violencia física y sicológica.

“Gracias a Dios hoy (lunes) celebro mi soltería, por ser una sobreviviente a un agresor. Por muchos años silencié, por amor de madre, mi desdicha, pero cuando la vida te premia como lo ha hecho conmigo actualmente y muestra que más allá de años de maltrato sicológico y físico hay luz, esperanza y sonrisas, me doy cuenta que por primera vez en diez años soy libre y feliz”, escribió en sus redes al lado de un montón de impactantes fotografías de los momentos en que fue agredida.

Wendy habló este martes con La Teja y contó detalles de la difícil y complicada vida que tuvo en los últimos años.

-¿Cómo hizo para tomar fuerzas y contar una situación tan dura?

Porque quiero que las mujeres se den cuenta que si yo pude, ellas también. El primer paso es aceptarlo y decirlo en voz alta, lo que pasa es que no sabía que se iba a hacer tan público, no sabía que la gente se acordaba de mí.

Yo viví muchos años bajo agresión física y sicológica y ver que la gente reacciona y te apoya, es algo que me motiva. Agarré el celular pensando en que si el Día del Amor estaba bien, era mi prueba fuego, quiero decir que ya pasó, que no tengo por qué tener miedo, yo huí de Limón por seguridad de mi hija, para comenzar de cero y a luchar sola, vendí todo y me vine a San José, hasta el lunes tuve el valor de poner que estoy soltera porque ese hombre que mucha gente en Limón respeta y admira, lo que hizo fue borrarme la sonrisa y traumatizar a mi hija de tres años.

-¿Cuándo decidió tomar las cosas e irse?

Cuando él me pegaba en frente de mi hija y de su otro hijo de 12 años que estaba ese día en la casa, yo veía donde mi hija le decía: ‘papá, no le pegue más a mi mamá, por favor’ y yo pensé que si no paraba eso la culpable iba a ser yo, no quería que viera que era normal que alguien me pegara, yo quiero verla a los ojos y decirle que ella no puede dejar que la golpeen, que la pisoteen, que le roben el amor propio.

Wendy Myrie fue de las modelos más cotizadas en el país. Cortesía.

-¿Cómo fue que empezó la violencia contra usted?

Mi mamá murió de cáncer hace ocho años y yo caí en una depresión muy fuerte, al punto que estuve medicada por años y esta persona estuvo ahí siempre, de manera incondicional, pero a la vez creando a una persona dependiente de él, en su momento pensaba que era para protegerme y ya después me di cuenta que era para manipularme, para enredarme y sentirme siempre la culpable de todo, estuve metida en una burbuja, aislada de todo el mundo.

Luego me di cuenta de infidelidades y ahí fue cuando comenzó todo el infierno, la primera agresión fue hace cinco años, en un paseo que hicimos a San José, veníamos en el carro discutiendo y me agarró del cuello y me empezó a dar en un semáforo en paseo Colón, yo recuerdo nada más que amanecí en un hotel y él estaba sentado, llorando, pidiéndome perdón porque estaba tomado, hasta me hizo montar una trama de que nos habían asaltado porque íbamos a ver a la familia, después de ahí se me cayó del pedestal, después de eso me daba miedo discutirle, yo soy de carácter fuerte, pero veía esos ojos que daban miedo y hasta ahí llegaba.

-¿Era algo constante?

No, no hubiera aguantado así, la agresión sicológica sí, porque él podía ser un príncipe azul un día y en alguna discusión se iba, me empujó, me quebró un abanico en la espalda.

-¿Su bebé siempre vio eso?

No, la primera y única vez que vio eso fue esta que ese fue mi despertar, pero ella sí sentía la tristeza de mamá, la ira de su papá, escuchaba los gritos, a veces se ponía en medio de los dos pidiendo que no gritáramos. Ahora a veces se queda pensando y me dice que me ama y que papá es malo, eso es muy duro, aunque también me pregunta por él cuando ve a los niños con el papá.

-¿Quedó con alguna secuela física?

Quedé con una deficiencia visual, la golpiza fue tan fuerte ( el 13 de setiembre) que todavía tengo inflamación en la córnea interna, fue tanto el daño que la miopía y el astigmatismo pasó de 0,95 a 3. Todavía tengo destellos de luz naranja que me bajan de arriba hacia abajo.

-¿Cómo está la situación ahorita?

Yo lo denuncié y levanté cargos, no solo en el Juzgado de Familia, tiene medidas cautelares y también a nivel penal por tentativa de homicidio. Yo estoy con atención sicológica, yo entraba para el programa de protección, pero decidí enfrentar esta situación por la ley, para que se encargue de hacerlo pagar porque sé que no solo a mí me ha agredido. Mi caso se está llevando en Limón, pero me siento un poco decepcionada de la Corte de allá porque en el área social me han ayudado muchísimo, pero por más que mi abogada ha tratado de que trasladen mi caso penal para San José, no han querido, han negado la petición, y yo no quiero ir a un lugar donde pasé momentos muy duros.

Wendy, de lentes, era de las modelos más populares en la primera década del nuevo siglo. Foto de archivo