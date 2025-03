Mónica Matarrita llegó a Telenoticias para cumplir su gran sueño de niña y honrar a sus padres

Mónica Matarrita Mora es la nueva periodista de Telenoticias. (Mónica Matarrita )

Desde que era pequeña, Mónica Matarrita Mora siempre supo que quería ser periodista y que su mayor deseo era trabajar en Telenoticias.

De hecho, a su mamá, doña Yolanda, y a su papá, Dimas, les prometió que algún día la verían por canal 7 cuando empezó a viajar desde su amado Siquirres hasta San José para ir a la universidad.

Dicho sacrificio, esfuerzo y su buen trabajo la tienen hoy donde siempre añoró; sin embargo, sus papás nunca pudieron verla cumplir su gran sueño, pues hace siete años falleció su mamita y hace menos de un año su papá.

Esta joven periodista, de 34 años, lleva ya un mes saliendo en la edición meridiana o en la nocturna de canal 7. Entró el 13 de febrero, y hoy le contaremos más sobre ella.

- ¿Cómo fueron sus inicios en esta profesión?

Mi primer trabajo fue en Diario Extra, en prensa escrita, trabajé del 2016 al 2021, salí para pasarme a Multimedios cuando iniciaron con el programa de Alerta 8. Sí fue todo un reto porque era pasar de prensa escrita a televisión, y nunca había ejercido en televisión, pero es cuestión de tiempo y de uno adaptarse a los cambios.

Estuve en Alerta 8 y el año 2023, como a mediados, me pasaron a Telediario Estelar, que es a las 8 p.m. (noticiero de canal 8), hasta enero de este año que renuncié para pasarme a Telenoticias.

Mónica también formó parte del equipo de periodistas de canal 8. (Mónica Matarrita )

- ¿Cómo surge la oportunidad de entrar al 7?

Gracias a Dios la oportunidad llegó a mí y lo vi como una bendición. Me llamaron, se dio todo el proceso y al final fui elegida, entonces para mí fue una bendición. Mi meta como profesional era llegar a Telenoticias algún día, siempre desde que salí de la universidad, en mi mente decía, ‘bueno, el objetivo es Telenoticias’, pero nunca quise apresurar las cosas, yo soy muy creyente en Dios, entonces todo lo dejaba en manos de Él. Y yo decía: ‘bueno, Dios conoce los anhelos de mi corazón, que sea en el tiempo de Dios’.

Mi mamá y mi papá ya fallecieron, entonces mi mamita siempre me decía que cuando las bendiciones de Dios llegan hay que aprovecharlas.

- ¿De qué murieron sus padres?

Esa es una de las etapas más difíciles de mi vida. Si me preguntaran a mí qué es lo más difícil que le toca vivir a un ser humano, creo que la respuesta es perder a la mamá y al papá.

Mi mamá falleció el 17 de diciembre de 2018, y eso es realmente lo más difícil que puede vivir uno, es todo un proceso, es algo muy duro, algo que uno no se espera y fue de un pronto a otro. Mi mamá estaba bien, fue por temas de salud, entonces el día en que mi mamá falleció marcó un antes y un después en mi vida, han sido siete años muy complicados para mí y para mis hermanos (tiene tres).

Mónica guarda como un tesoro esta foto de sus padres. (Mónica Matarrita /Cortesía)

Mi papá falleció el 2 de julio del año pasado, todavía está muy reciente, es como volver a revivir otra vez lo que vivimos con mi mamá, y también por una causa natural. El asunto es que uno no se percata y solo así se da cuenta realmente de que la vida es un abrir y cerrar de ojos, y uno desea en el corazón tener a sus seres queridos para siempre.

Lo que más me duele es que este sueño que tengo, ese sueño que yo tenía de llegar a Teletica, yo quisiera que ellos estuvieran aquí conmigo para vivirlo juntos. Quiero pensar en que obviamente allá donde ellos estén en el cielo, lo viven conmigo, o por lo menos se fueron de este mundo sabiendo, que yo tenía la convicción de que iba a lograr lo que en algún momento les prometí.

Mónica Matarrita entró oficialmente al 7 el 13 de febrero de 2025. (Mónica Matarrita )

- ¿Entonces no la vieron cumplir su gran sueño?

A mi papá y a mi mamá en algún momento les dije: ‘mami y papi yo algún día voy a estar ahí (en el 7)‘. Yo soy superfeliz ahorita porque profesionalmente estoy superrealizada, pero una parte de mí está con esa nostalgia de que mami y papi no están conmigo. Cuando mi mamá se fue, gracias a Dios, ya yo estaba ejerciendo y estaba feliz.

Cuando pasé de la Extra a canal 8, mi papá era el más feliz del mundo. Mi papá le decía a mi familia que él sabía que algún día yo iba a llegar al 7, porque yo desde chiquita hablaba de eso, entonces papi falleció, y él era mi fan número uno. Todos los días me decía en la noche: ‘mi chiquita ya la vi, ya me puedo acostar tranquilo’. Para mí fue muy difícil, incluso volver al trabajo, para ese momento estaba en el 8 todavía, volver y pararme frente a la cámara y saber que ya no estaba mi papá viéndome.

- ¿Cómo ha hecho para sobrevivir a golpes tan fuertes?

Es muy complicado, para mí y mis hermanos, todos vivimos por aparte. Mis hermanos tienen hijos, los tres, y obviamente es muy complicado estar tan lejos de ellos (viven en Siquirres), pero uno trata de mantenerse siempre en esa comunicación con ellos, trato de ir lo más que puedo, porque estar con ellos hace que la carga se aliviane un poquito más.

Mónica fue parte del programa Alerta 8. (Instagram Mónica Matarrita/Instagram Mónica Matarrita)

- Usted es un digno ejemplo de que los sueños se cumplen...

Llegar a donde estoy hoy y cumplir mis sueños me tomó muchos sacrificios. Yo estudié en una universidad privada, pero estudié por medio de un préstamo, por la situación económica en mi familia. Primero empecé trabajando y estudiando. Trabajo desde que tengo 15 años en tiendas allá en Siquirres, estiraba la plata lo más que podía para viajar a San José, por eso cuando entro a hacer la práctica y me quedo trabajando fue una bendición porque tenía que seguir pagando el préstamo, por eso digo que los sueños sí se cumplen, eso sí, requieren mucho esfuerzo, muchos sacrificios, mucha dedicación, mucho trabajo, pero sí se consiguen.