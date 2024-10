Montserrat Del Castillo adora comprar en tiendas de ropa americana: “Se encuentran tesoros”

Ello son los presentadores de De boca en boca de Teletica: Mauricio Hoffmann, María Fernanda León, Montserrat Del Castillo y Bismarck Méndez.

Hace unos días, Montserrat Del Castillo sorprendió a muchos al reconocer que le gusta comprar en tiendas de ropa americana.

Ella contó en sus historias de Instagram que le compra cositas a una muchacha que tiene una tienda en Santa Ana centro, porque ahí consigue ropa de marca, con un estilo europeo y a muy bajo costo.

Muchos se sorprendieron al conocer que la presentadora de De boca en boca acuda a este tipo de tiendas, porque a muchos les da vergüenza visitar, o bien, reconocer que usan ropa de segunda.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo reconoció que suele comprar en un lugar que a muchos avergüenza

Montse dijo a La Teja que toda su vida ha comprando ropa en esos lugares, aunque la patrocinen boutiques, porque es de las que cree que es “ropa que no se consigue en todo lado y más económica”.

Es más, asegura que ella es tan “piso e’ tierra” que dice conocerse todas las tiendas americanas del sector de la Coca Cola, en el centro de San José.

Montserrat del Castillo contó que no siempre puede comprar ropa de marca por eso va a la americana. Captura

Es decir, no solo a las americanas exclusivas va a bucear.

“Ahí se encuentran tesoros. Le soy sincera, yo trabajo y he trabajado toda mi vida, y aquí está mi mamá que no me deja mentir, yo nunca he andado en cosas raras ni nada, siempre me ha costado mucho ganarme las cosas y, a veces, sí me puedo dar un lujito de aquí para allá, pero tampoco todo el tiempo, por eso a veces digo: ‘esto lo encuentro en la americana y más barato’, y voy y lo busco”, comentó.

Montserrat Del Castillo y Bismarck Méndez en bus hacia San José

La figura de Teletica agregó que a ella no le da vergüenza que la vean en estos lugares porque para vestir bien no necesariamente se tiene que andar con ropa cara.

Es Del Castillo el apellido, no que vivo en un castillo” — Montserrat Del Castillo, presentadora

LEA MÁS: Peligra la presentación de Montserrat Del Castillo y Bismarck Méndez en De boca en boca

Del Castillo vaciló que de castillo solo tiene el apellido y que sigue siendo la misma mujer que se crió en uno de los barrios de San Sebastián.

“No sé cuál es la sorpresa. La gente tiene una percepción mía de que soy quién sabe qué. Como un día de estos que me tocó venirme en bus con Bismarck (Méndez) desde la frontera (Paso Canoas), y mis compas: ‘jajaja (risas), tome en bus’, y yo: ¿cómo tome en bus?, o sea, yo toda mi vida viajé en bus. O sea, no sé por qué la sorpresa o por qué creen que me voy a sorprender o molestar, pero es que uno es totalmente de San Sebastián, de gente normal, no sé qué creen”, mencionó.

Montserrat Del Castillo asegura que no le da vergüeza reconocer que va las "american chuicas", como se le dice popularmente.

La presentadora agregó que a la tienda americana que más va ahora es a esa que se ubica en Santa Ana, llamada “La chica del pelo rojo”, porque hizo muy buena amistad con su dueña, pues tiempo atrás vivía cerca del lugar.

Además, porque siente que en ese sitio los tesoros de segunda mano están mejor seleccionados, aunque también le gusta ir de vez en cuando a meterse entre las pacas a ver qué se encuentra bueno.

Montserrat Del Castillo volvió a sus orígenes

Dicha práctica también la hace con su mamá, pues a ambas les gusta vestir bien sin tener que forzar el bolsillo.