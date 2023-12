Montserrat del Castillo confesó que se molestó por un comentario de Bismarck Méndez

Montserrat del Castillo se molestó por varias cosas que le dijo Bismarck.

La presentadora Monserrat del Castillo se sinceró con sus seguidores para contarles por qué se molestó con su compañero de programa, Bismarck Méndez.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa compartió una fotografía en la cual se pueden ver las máquinas de un gimnasio y la curvilínea escribió: “Una vez Bis me dijo que me faltaba disciplina y no les puedo explicar lo que me molestó su comentario”.

Monse reconoce que ese comentario no le agradó en ese momento, porque ella sabía que era cierto y que no tenía disciplina, así que contó que le contestó: “Soy mamá, apenas logró dormir, usted qué va a saber sobre todo lo que tengo que hacer”.

La guapa añadió que cómo ella conoce muy bien a su compañerito de trabajo, le leyó el pensamiento.

“Sé que pensó: más excusas para no admitir que no es disciplinada”, escribió.

Pese a todos estos comentarios, la presentadora le agradece al conocido Patacón, por los comentarios molestos, ya que estos la impulsaron a ser más ordenada con su vida.

“Hay que rodearse de gente que diga la verdad, porque los comentarios molestos pueden ser el principio de un cambio en tu vida”, concluyó escribiendo.

Al ver la publicación, el querido Bismarck escribió: “Lo sé… soy un poco intenso con ciertas cosas”.