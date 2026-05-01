Montserrat del Castillo confiesa la vez que fue infiel y expone la dura lección que le dejó su error

Montserrat del Castillo, presentadora del programa De boca en boca, decidió mostrarse sin reservas en su nuevo pódcast “Entre dudas y fe”.

En el primer episodio, titulado “Me siento mierda”, abordó no solo su reciente divorcio, sino también experiencias personales que han marcado su vida.

Reflexión sobre relaciones y amor propio

Montserrat profundizó en situaciones que enfrentan muchas mujeres, como la tolerancia a infidelidades y la importancia de trabajar en el amor propio.

Montserrat del Castillo reveló que una vez fue infiel. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Usted es suficiente cuando trabaja en usted misma; cuando usted se aprende a elegir, usted es suficiente. No tiene que andar cuidando a nadie; cada uno es responsable de sus decisiones y usted no tiene control de las decisiones de los demás ni de los actos de los demás”, expresó.

Confesión de una infidelidad

La presentadora también sorprendió al admitir que en el pasado cometió una infidelidad, lo que la llevó a perder a una persona importante en su vida.

Según relató, este hecho marcó un antes y un después en su forma de ver las relaciones.

“Y ese alguien ni supo, pero me mandó por un tubo y yo lloré dos años a esa persona. ¿Y sabe por qué? Porque yo había fallado, porque yo la había embarrado, porque yo cargaba con culpa, y créame que yo aprendí la lección.

“Ahí fue donde yo aprendí que el que engaña se engaña a sí mismo y luego no sabe uno lo que pierde y yo lo perdí, a una persona que es la persona más detallista; de verdad, yo perdí un palo de hombre, pero yo tenía que pasar por ahí porque eso me hizo el día de mañana más leal, me hizo ser más firme en mis convicciones y más firme en las cosas”, recalcó.

Aprendizaje y evolución personal

Con el paso del tiempo, Montserrat explicó que pudo reencontrarse con esa persona y hablar sobre lo ocurrido, lo que le permitió cerrar el ciclo. Hoy, asegura que esas experiencias la ayudaron a fortalecer su carácter y su visión de vida.