“Yo sí me disculpé con ella porque es que yo no voy a esos eventos. A mí casi no me gustan las bodas, los funerales, los cumpleaños y esas cosas, yo por lo general no voy. Por suerte Montserrat lo entendió bien y por eso es que yo no fui, no por nada más”, dijo Carvajal al consultarle.