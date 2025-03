Montserrat Del Castillo está de cumpleaños y un expresentador la elogió de pies a cabeza

Montserrat Del Castillo es una de las presentadoras más guapas de la televisión nacional.

Montserrat Del Castillo está de manteles largos, pues este jueves 6 de marzo está celebrando sus 36 años de vida.

La presentadora de De boca en boca ha recibido muchos mensajes de felicitación de parte de amigos y hasta excompañeros de trabajo por su natalicio.

Uno que llamó mucho la atención es el de un expresentador de VM Latino, quien la elogió como nunca antes y dejó ver lo mucho que la quiere por ser tan buena amiga.

Se trata de Carlos Lewis, quien años atrás trabajó con ella en el canal de la música, y del cual desde hace mucho no se sabía nada de él.

El expresentador le puso un lindo mensaje para recordarle que la tiene en un: “lugar especial en mi corazón”.

Así lucía Montserrat Del Castillo cuando trabajaba en VM Latino. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

“Aunque no nos vemos con tanta frecuencia, quiero que sepas que siempre te tengo en un lugar especial en mi corazón. Nuestra amistad ha trascendido el tiempo y la distancia, y eso es algo que valoro muchísimo. Te deseo un año lleno de alegría, éxitos y momentos inolvidables. Que la vida te siga sonriendo y que cada paso que des te acerque más a todo lo que soñás”, le puso en uno de los tres mensajes que le posteó.

Carlos Lewis no se olvidó del cumpleaños de su excompañera. (redes/Instagram)

Lewis, además, le agradeció a la presentadora por toda la ayuda que le brindó en un momento duro de su vida y aseguró que eso nunca lo olvida.

“Yo creo que vos no te imaginás lo que yo te agradezco por la ayuda que me diste en un momento de mi vida y eso no lo olvidaré jamás...”, le puso en otro de los mensajes.

Carlos Lewis (derecha) fue compañero de Montserrat mucho tiempo en VM Latino.

Otro que también la felicitó, y muy a su estilo, fue Bismarck Méndez, su gran amigo y compañero en De boca en boca.

El famoso Patacón subió un video donde no solo la sacó bailando en el set de Teletica, sino comiendo y la llamó “comelona”.

Montse contó hace unos días que está planeando un fiestón para celebrar su cumpleaños, pero que será hasta dentro de unos días.