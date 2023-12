Montserrat Del Castillo estalla contra hombre que la criticó por sus arreglos estéticos

Montserrat Del Castillo es una de las presentadoras más hermosas de la televisión nacional.

La presentadora Montserrat Del Castillo decidió responderle con los tacos de frente a un seguidor de redes sociales que la criticó por sus arreglos estéticos.

Resulta que hace 10 años atrás cuando ella era presentadora del canal de la música VM Latino entrevistó a una transformista llamada Dana Beatrix Borgia Iser, quien publicó dicho recuerdo en su cuenta de Facebook.

Un seguidor del transformista de nombre Javier Morales le escribió un comentario en el que se burla de la presentadora.

Hace 10 años Montserrat Del Castillo era presentadora en VM Latino.

“Cómo hará Montserrat con el calor de hoy en día, porque tener ese montón de plástico que tiene, debe de resentirse”, publicó.

La ahora conductora de De boca en boca al ver dicho comentario, que dicho sea de pasó lo pusieron en marzo anterior, decidió no quedarse callada y responderle con todo.

“Ay no, qué superchiste bebé. ¿Cómo hace usted con tanta falta de madurez, irrespeto, entre otro montón de valores? Prefiero que queme todo el plástico que según usted tengo, a todo lo que le hace falta a usted. Preocúpese más por lo que a usted le falta, yo me preocupo por lo que a mí me sobra”, le respondió Del Castillo hace unas horas.

Montserrat Del Castillo se encontró con este viejo comentario y se le fue con todo al que la criticó.

Esto generó que varios seguidores de Dana Beatrix Borgia entrarán a defender a la conductor de canal 7 y se hiciera una cadena de comentarios a su favor.

Sin duda que debe de ser agotador para la presentadora este tipo de comentarios.