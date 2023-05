Montserrat del Castillo habló de su traumática metida de patas en televisión

La espectacular Montserrat del Castillo dice que se traumó con comprometedor momento que vivió en pantalla. Instagram.

Montserrat del Castillo vivió hace algunos años su momento “trágame tierra” en la televisión.

La curvilínea presentadora de “De boca en boca” contó cuál ha sido la peor metida de patas que ha protagonizado frente a cámaras y la revelación es realmente divertida, aunque ella confesó que la traumó.

El comprometedor momento fue por allá del 2016 en los programas de estreno del espacio farandulero del canal del trencito, y no solo acabó en regañada y llorada, sino que también cambió la forma de trabajar del resto de sus compañeros presentadores.

Montse destacó la engorrosa situación de entre las “50 mil” anécdotas y chascos que tiene de su tiempo en pantalla, que en canal 7 es de ocho años.

LEA MÁS: ¡Hay bronca! Diego Bravo le devolvió con todo un filazo que le mandó Montserrat Del Castillo

“Tengo cincuenta mil (anécdotas), pero hay una que nunca se me va a olvidar porque para mí fue un trauma. En ese momento teníamos ‘prompter’ (una pantallita en la cámara para leer), ahora nos tenemos que aprender las cosas de memoria gracias a mí”, comenzó a contar Del Castillo.

“Estaba toda seria leyendo y dije: ‘Bueno, vamos a hablar del papá Francisco’ y era el papa Francisco y nada más escuché las carcajadas de Alonso Solís (el exfutbolista fue parte del equipo de “De boca en boca” al inicio) y obviamente me regañaron por el apuntador.Yo me puse a llorar después de eso porque para mí fue un trauma”, terminó el cuento la talentosa muchacha.

Montserrat Del Castillo y la pelada que se pegó en De boca en boca

Otras confesiones

Pero no sólo Montse confesó sus chascos en pantalla. Este jueves en el Instagram de “De boca en boca” también hablaron de sus pifias Mauricio Hoffmann, Natalia Monge y Bismarck Méndez, los otros tres rostros del programa.

Bismarck habló del momento en que se le enredó la lengua cuando debía dar un pase en vivo a un compañero que estaba en Sarapiquí, una confesión bastante liviana frente a las que hicieron Hoffmann y Monge.

El macho Hoffmann contó que sus dos metidotas de patas fueron en “El Chinamo” y “Nace una estrella”, ambos producidos por Teletica.

LEA MÁS: A Bismarck Méndez casi se lo comen vivo luego de una publicación

El primero fue cuando en El Chinamo se iba a presentar el grupo Vía Libre y al presentarlos, él pidió al público corear la pieza “Puerto Limón” que es de Abracadabra, otro grupo nacional.

También él mencionó cuando le pasaron las de Steve Harvey, que dijo mal el nombre de la ganadora de un reciente Miss Universo. Hoffmann dio por expulsado de “Nace una estrella” al concursante que más bien seguía en el programa.

La de Naty Monge no es menor. Ella recordó cuando felicitó en vivo en “De boca en boca” a Mauricio Hoffmann por una participación de él en “Dancing with the Stars”.

“Hubo una gala superépica y entonces me rajo yo a felicitar a Mau y le digo: ‘Mau, de parte de todo el equipo de “Pelando el ojo” te felicitamos”, en lugar del equipo de De boca en boca.

Monge trabajó por años en “Pelando el ojo”, cuyo barco es comandado por el empresario e imitador Norval Calvo.