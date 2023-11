Montserrat del Castillo hace estos sacrificios para cumplir con su familia y el trabajo

Montserrat del Castillo habló de cómo hace con su tiempo para atender todas sus obligaciones.

Montserrat del Castillo reconoció que hubo dos cosas que tuvo que sacrificar con el objetivo de liberar tiempo para ocuparlo en sus obligaciones como mamá, esposa, empresaria y figura pública.

La presentadora de canal 7 habló sobre eso al responder dos preguntas que le hicieron en Instagram, donde le cuestionaron sobre cómo hacía para atender las responsabilidades que demandan todas sus facetas.

Del Castillo mencionó que lo más importante es estar enfocada en lo que quiere y hacia dónde va, así como la disciplina.

Según Montse, ella se levanta todos los días entre 6 y 6:30 de la mañana, atiende a su familia y comienza a trabajar en la tienda que tiene.

Después, la guapa mencionó que se va para canal 7, donde trabaja presentando De boca en boca y, tras salir del programa farandulero, le toca ponerle bonito a producir los contenidos de las marcas que la contratan.

“Tengo que dividir mi tiempo y sin descuidar la parte de la casa y la maternidad, pero solo enfocados y con disciplina se puede lograr”, mencionó Montse en un primer momento.

Más adelante, habló de dos cosas que tuvo que cambiar para usar mejor su tiempo.

La modelo hizo esa revelación mientras hablaba del tiempo extra que, muchas veces, tiene que sacar para poder cumplir con todo.

Montserrat del Castillo habla del tiempo y sus obligaciones

“El tiempo extra siempre es importante. Las extras hay que hacerlas para que a uno le alcance (el tiempo) e ir a otro nivel. Algo que he sacrificado mucho, además de salir, es Netflix. Amo las series y cuando me meto en el asunto ni dormía, ya no, son los precios que hay que pagar y los sacrificios que hay que hacer”, comentó.

Montse aceptó que este 2023 ha sido bastante retador para ella y sin entrar en detalles insistió en que la disciplina, aunque le ha costado bastante, es una aliada importante para cumplir con todas sus obligaciones.

