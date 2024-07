Montserrat Del Castillo hizo una revelación muy dolorosa de sus operaciones de la cual está arrepentida

Montserrat Del Castillo nunca ha negado que se ha hecho cirugías estéticas, pero esta vez habló de las consecuencias a las que se ha enfrentado.

Montserrat Del Castillo decidió abrir su corazón y hacer una revelación un poco dolorosa para enviar un gran mensaje a todas las mujeres que quieren verse más lindas gracias a las cirugías estéticas.

La presentadora de De boca en boca confesó que cometió un gran error en el pasado del cual le costó mucho perdonarse ya que asumirlo no fue “nada fácil”.

Montse contó que en su intento por “verme más linda” decidió inyectarse los labios sin imaginar el calvario que eso significaría después, al enterarse que lo que le pusieron fue biopolímeros.

“Creánme, perdonarme no fue fácil, asumirlo no fue fácil, aceptar mi realidad fue menos fácil.

“Los biopolímeros no se pueden quitar del todo. Es algo con lo que hay que aprender a vivir, pero sí se pueden tratar de mejorar”, confesó.

Montserrat Del Castillo hizo una ruda confesión sobre su cirugía estética en sus labios.

Por medio de varias fotografías que publicó, mostró todo el proceso que ha vivido para intentar quitarse las moléculas sintéticas de su boca, pues al momento de hacerse la cirugía estética no sabía del daño que le causaría años después.

Los biopolímeros causan complicaciones como protuberancias, irregularidades, dolor, equimosis o hematomas y cicatrices a largo plazo en el lugar donde se colocan, por eso ahora es prohibida su aplicación.

La figura de Teletica contó que tuvo que ser muy valiente y enfrentar las decisiones que había tomado y dar “la cara” para que a través de su ejemplo, otras chicas no hagan lo mismo.

“Someterme múltiples veces a procedimientos muy dolorosos y desgastantes. Recuperarme y seguir adelante dando la cara y siendo sincera para evitar que otras personas pasen lo mismo”, escribió.

Montserrat Del Castillo confesó que le ha tocado aprender a vivir con los biopolímeros en su cuerpo.

En medio de su confesión se ofreció a ayudar a aquellas personas que estén pasando por lo mismo o que necesiten orientación.

“Si ustedes han pasado por algo similar o lo mismo, las entiendo, se los juro que comprendo el dolor que significa esto. No están solas ni solos y si en algo puedo ayudarles, créanme que aquí estoy”, agregó.

Del Castillo decidió contar su dolorosa historia para decirle a todas aquellas personas que la critican, la ofenden y le ponen apodos, que hoy es una mujer más fuerte y que sus señalamientos no le hacen daño.

La presentadora del programa De boca en boca, de canal 7, abrió su corazón para evitar que otras mujeres cometan el mismo error. (Instagram)

Además de que procesos como ese la han hecho crecer y darle más valor a su vida.

“No le restes valor a tus procesos, a tus aprendizajes, no te restes valor solo por los que no andan en tus zapatos, no te restes valor por lo que otros piensen o digan. Tu eres la niña de los ojos de Dios y nada podrá separarte de eso”.

La exmodelo no ha sido la única que ha revelado que, en su afán por verse perfecta, acude a una cirugía estética sin saber que les inyectan biopolímeros y los daños los sufren después.