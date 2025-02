Montserrat Del Castillo no solo enfrenta su difícil separación sino otro duro golpe familiar

Montserrat Del Castillo, presentadora de Teletica, asegura que está atravesando "por el desierto", pero que igual siente que Dios le ha dado mucha paz para enfrentar cada situación. (redes/Instagram)

Montserrat Del Castillo dice estar pasando por “el desierto” en estos momentos de su vida, pues no solo está enfrentando su crisis matrimonial, sino otro duro golpe familiar que la tienen devastada por dentro.

La guapa presentadora de De boca en boca contó este viernes por la mañana en sus redes que hay otra situación personal que la tiene con el corazón hecho un puño, pero que aún así intenta salir adelante y se siente con paz.

Ella aclaró que no es la “excepción a la regla” y que a pesar de que la vean muy “sonriente en redes y en tele” también tiene sus problemas y carga con cosas, como cualquier otra persona, solo que nos es muy dada a hablar de sus sentimientos, pues dice ser una persona “muy fría” en ese sentido.

Sin embargo, y pese a ello aseguró que ha sentido a Dios en todo este proceso.

“Les puedo decir que aquí donde me ven estoy pasando por una crisis, por el desierto, y sonrío porque a Diosito no sé qué le pasa, sonrío porque no sé, tengo paz, siento que Dios me ha ayudado a sobrellevar las cosas. Me he desbordado, obvio me he caído, obvio me he quiero volver loca, y lloro, obvio, pero en medio de todo, Dios es demasiado fiel”, expresa.

LEA MÁS: Montserrat Del Castillo confirma que tiene su relación de pareja “en pausa” y pide respeto

Montserrat Del Castillo y su esposo Jhona Monroy están separados desde diciembre. (Instagram/Instagram)

Montse contó en estos momentos enfrenta otra situación muy dura y es que su abuelito, con el que se crió en el sector de San Sebastián, está muy malito de salud y no se puede levantar de la cama.

“Mi abuelito... (casi llora), simplemente no la hemos pasado muy bien, y ha sido una situación muy difícil, lo estamos cuidando, estamos con él, pero para variar yo estoy pasando muchas cosas a la vez, si yo les contara de verdad, no me lo creerían, pero uno pasa muchas cosas a la vez también, es normal y a todos nos pasa”, mencionó.

Hace tan solo unos días la presentadora de canal 7 también dio a conocer que mantiene su matrimonio con el chef mexicano Jhona Monroy “en pausa” y que por tal motivo se tuvo que ir de su casa con su hijo.

Montserrat Del Castillo dice estar pasando por una crisis

LEA MÁS: ¿Por qué Montserrat del Castillo negó a La Teja la crisis matrimonial por la que pasa? Esto dijo

Al igual que la situación de salud de su abuelito, ella había mencionado que su separación la puso en manos de Dios y que están tratando de salvar la relación.

“Hemos puesto también todo en manos de Dios. La razón por la que yo no lo he hecho público es porque no existe un divorcio, no existe una demanda de divorcio ni nada, ahorita estamos tratando de solucionar algunas cosas para poder seguir como una familia”, dijo en su programa cuando confirmó la noticia de su crisis matrimonial.