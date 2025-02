Montserrat del Castillo reveló el curioso momento y lo que sintió cuando se enteró que sería mamá

Montserrat del Castillo se dio cuenta que iba a ser mamá en el segundo semestre del 2019. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram)

Montserrat del Castillo, prácticamente, tuvo que agarrar aire para ponerse frente a las cámaras el día que se enteró que sería mamita, hace cinco años.

La presentadora de canal 7 contó, este jueves, la curiosa forma en que supo que estaba embarazada y, por lo que dijo, la noticia casi no tuvo ni tiempo de procesarla.

Durante el programa de este jueves de De boca en boca, Montse recordó ese día mientras felicitaba a Marianela Valverde, quien a inicios de mes confirmó que espera bebé.

“El día que yo me di cuenta que iba a ser mamá, fue como cinco minutos antes de salir al aire, que me llegó el reporte y es una sensación maravillosa, una felicidad interna que viene del alma”, reveló Del Castillo.

Para ese tiempo, Montse ya trabajaba en canal 7 como presentadora de De boca en boca, y como es lo usual, el anuncio de su estado lo hizo público semanas después.

El 22 de octubre del 2019 Montse dio la feliz noticia de que esperaba a su primer hijo frente a las cámaras de la televisora del trencito.

“Hoy me siento muy feliz porque Dios me bendijo y voy a ser mamá y quería contárselos; de verdad, me siento feliz y agradecida con Dios, es algo que venía pidiendo junto con Jhona (Monroy, su esposo) a Dios”, anunció con gran felicidad ese día. Jhonita, su hijito, nació el 6 de mayo del 2020.

A finales de enero de este año, Montserrat del Castillo confirmó que pasaba por una crisis en su matrimonio y dijo que la relación entre ella y el chef mexicano estaba “en pausa”.