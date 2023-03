Montserrat Del Castillo se cansó y le respondió a seguidora

Montserrat del Castillo aclaró que a ella las críticas la tienen muy sin cuidado. Captura de video

La presentadora Montserrat Del Castillo se tomó unos minutos para contestar un comentario de una seguidora y le aclaró que a ella las críticas la tienen sin cuidado y no le afectan.

La comunicadora volvió a publicar una serie de mensajes motivadores en su cuenta de Instagram que hacen referencia a las críticas, sobre los errores y la tristeza.

“Las emociones no se evitan, se gestionan. Las críticas destructivas no se toman, se ignoran. Las palabras no se tragan, se expresan. El amor no se grita, se demuestran. Los errores no se tapan, se asumen...” son parte de las frases que publicó.

Una seguidora, de nombre María José Pérez, le respondió: “usted misma ocasiona que le sigan haciendo burla, deje de subir ese tipo de publicaciones y mejor dedíquese a vivir su vida sin importarle el qué dirán”.

Montse al leer dicho comentario no dudó en responderle que los mensajes que ha venido publicando “no tienen nada que ver con eso” y que todo es culpa de la prensa que “necesitan enredar las cosas para jalar gente”.

“Por último, no me afectan las críticas. Eso nunca se va a eliminar. Mi objetivo es motivar a otras mujeres a seguir adelante de mil situaciones”, le contestó.

Desde hace unas semanas para acá la figura de De boca en boca se ha dedicado a compartir en sus redes sociales puros mensajes motivacionales que han dado bastante de qué hablar, pero ya ven no es por una vivencia personal que los comparte.

Otras seguidoras le respondieron que siguiera así y que ignorar ese tipo de comentarios porque ese tipo de mensajes les encantan.