“Vieras que siento que no está pasando, han sido muchos meses de preparación y siento que ahorita estoy superrelajada. Los votos no los pude escribir porque estoy relajada, pero ansiosa, entonces, eso es un problema porque no me ha dejado escribir los votos, pero voy a improvisarlo porque creo que lo que sale del corazón es más importante”, dijo la presentadora cuando aún andaba en bata y pantuflas por los pasillos del hotel antes de la boda.