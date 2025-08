Montserrat del Castillo se conmueve hasta las lágrimas por esposa de Bryan Ruiz

Montserrat del Castillo se conmovió por la situación que vive Carolina Jaikel. (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo se conmovió hasta las lágrimas este martes al referirse en De boca en boca al durísimo diagnóstico de cáncer que recibió Carolina Jaikel el 30 de junio.

Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, dio a conocer su situación de salud este lunes por la noche, confirmando que tiene cáncer de pulmón con metástasis ósea.

En el programa farandulero de canal 7, este martes, hablaron sobre la noticia, y aunque Montserrat en principio no quería comentar nada por lo sensible que se sentía por el tema, al final accedió a comentar, eso sí con un nudo en la garganta.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirmó que tiene cáncer. (redes/Instagram)

Según Montse, la situación de Carolina le pegó muchísimo por un reciente comentario que recibió de su hijito Jhona, quien hace unos días le dijo a ella que nunca se fuera de su lado.

“Un día de estos escuché a mi hijo diciéndome, no sé por qué él está con eso de que no quiere envejecer, le da miedo, pero me dijo: ‘mamá, no quiero que tu nunca te vayas’.

Entonces no puedo hablar sin estremecerme porque ella (Carolina) donde dice yo gritaba y decía qué va a pasar con mis hijos; eso es terrible, terrible porque es el sentir de una mamá”, dijo Montserrat muy conmovida.

“El ser mamá es darse a sus hijos y pensar que uno les puede hacer falta es terrible, no me puedo imaginar lo que están pasando ella y muchas personas más. Me siento conmovida, pero insisto, que yo creo que la oración puede mucho, cuando uno se une, lo hemos visto aquí, lo hemos visto la misericordia de Dios. Los milagros pasan cuando un pueblo se une en oración, y yo tengo fe en que voy a ver un diagnóstico pronto que sea favorable para Carolina”, continuó la figura de Teletica.

Montse envió un abrazo de solidaridad a Carolina y a todas las mamás que están pasando por una situación tan dura como esa. “No me quiero imaginar ese profundo dolor, pero es increíble cómo Dios lo sostiene a uno, no sé de dónde, cómo o por qué; pero Dios lo sostiene a uno incluso en la peor oscuridad”, agregó.

Carolina Jaikel junto a Bryan Ruiz días después de recibir el durísimo diagnóstico de que tiene cáncer. Fotografía: Instagram Carolina Jaikel. (redes/Instagram)

Desde que hizo público su diagnóstico, Carolina ha recibido decenas de mensajes de aliento y solidaridad por el duro momento que pasa.

