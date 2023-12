Montserrat del Castillo se defiende de seguidora: “No sé por qué quiere hacerme quedar mal”

Montserrat del Castillo fue parte de los presentadores de canal 7 para la transmisión del Carnaval. (JOHN DURAN)

Montserrat del Castillo consideró malintencionado un comentario que le dejó una seguidora en sus redes sociales, por eso salió al paso de lo que le escribieron y se defendió.

La presentadora de canal 7 publicó este jueves un resumen fotográfico de su movida última semana del año y aunque lo que compartió tiene muchísimos comentarios bastante lindos, uno en específico llamó la atención de la guapa.

“Lástima que detrás de las cámaras es otra persona y lo comprobé ayer (el miércoles) en los carnavales”, le escribieron a Montse desde un perfil de nombre Jessica Soto.

Montserrat del Castillo celebró su linda semana. (Facebook)

Montse fue parte del elenco de presentadores que canal 7 fichó para la transmisión del carnaval, por lo que la modelo y empresaria tuvo contacto con mucho público en esa actividad.

Tal comentario molestó algo a Montse, quien reaccionó negándolo todo basada en que ella no es ninguna “doble cara”.

“No es verdad. ¡Jamás! Traté de llegar a todo lado, me llamaban a pesar de estar al aire. No sé por qué quiere hacerme quedar mal porque si algo tengo es que no soy doble cara”, escribió Montse.

“Además, andaba muy resfriada, entre otras cosas personales; hice lo que pude para estar y sentirme bien. Así que no la entiendo por qué quiere ahora poner algo así”, continuó Del Castillo.

Montserrat del Castillo se defendió de comentario de una seguidora. (Facebook)

La autora del ácido comentario no dejó las cosas ahí y confrontó de nuevo a la presentadora de De boca en boca.

“Porque yo me le acerqué a la microbús y ni alzó a ver a nadie. En fin, solo Mau (Mauricio Hoffmann) abrió la ventana”, reclamó de nuevo la mujer.

Hasta el momento, Montse guarda silencio respecto a lo último que le escribieron.

