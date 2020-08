Jhona duerme mucho, pero igual se levanta cada cuatro o cinco horas, al principio, si se levantaba más y bueno, me dio depresión posparto. No de ponerme triste o así, sino porque no me quedaba quedita, entonces, no dormía por estarlo viendo y vigilando, yo quería hacerlo todo y no dormía. No reponía (el sueño) en el día, tampoco dormía en la noche y empecé a presentar fatiga crónica.