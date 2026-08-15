Montserrat del Castillo sorprendida con lo que le dejaron en su carro en el parqueo de Teletica

Montserrat del Castillo fue sorprendida este viernes con un hermoso detalle que le dejaron sobre su carro, que estaba en el parqueo de Teletica.

Cuando la presentadora salió del canal y llegó al vehículo encontró un hermoso ramo de flores colocado sobre la tapa delantera del carro.

Montserrat del Castillo jamás imaginó lo que se encontraría en su carro al salir del trabajo en canal 7. (Instagram/Instagram)

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Sus compañeros la sorprendieron

El obsequio era de parte de sus compañeros de trabajo María Fernanda León, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, quienes la sorprendieron por el Día de la Madre.

“Para Monsita de Mau, Bis y Fer. Te amamos y admiramos, supermamá”, dice el mensaje que encontró junto al detalle floral.

Montserrat se convirtió en mamá el 6 de mayo de 2020; es decir, hace seis años.

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“¡Qué linda sorpresa! Gracias, los quiero mucho”, escribió Del Castillo este sábado en una historia de Instagram donde lució el lindo gesto de sus compañeros.

Montserrat del Castillo mostró el regalo que le dieron sus compañeros por el Día de la Madre. (Instagram/Instagram)

Grandes amigos

Más allá de compartir cámaras, el cuarteto mantiene una gran relación de amistad. Montserrat, incluso ha dicho que Bismarck es casi que el hermano varón que ella no tuvo.

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