Montserrat del Castillo volverá “a los brazos” de su primer amor en canal 7 y está muy feliz

Montserrat del Castillo se alista para vivir un momento muy especial en su carrera en la TV. (Instagram)

No hay duda de que Montserrat del Castillo está por vivir uno de los momentos más especiales en su carrera en la televisión, que roza los 15 años.

La ahora consumada figura de canal 7 está celebrando su regreso a las transmisiones de toros de Teletica, que le abrieron la puerta en el 2014 para entrar a ese canal y quedarse.

Ella fue confirmada de “última hora” en el elenco del Verano Toreado, cuya temporada 2024 inicia este sábado en el redondel de toros del Centro de Eventos Pedregal.

Para la guapa, el llamado que le hizo la producción de ese formato representa regresar “a los brazos” de su primer amor en canal 7; por está desbordada de felicidad.

De su gran momento en la pantalla, quien protagonizó El baile de La Pachanguera en los toros del 7, habló con La Teja.

¿Por qué acepta estar en Verano Toreado 2024?

Porque me encanta y le tengo mucho cariño al formato. Siempre me ha gustado y siempre lo he recordado con mucho cariño porque fue algo que disfruté muchísimo y que me abrió la puerta para ser parte de Teletica. Fueron mis inicios y a mí nunca se me han olvidado mis inicios. Los honro, los respeto, los valoro tanto que, para mí, es un honor, después de 10 años, volver a vivir la experiencia de algo tan lindo que me abrió las puertas para hoy ser y estar donde estoy. Además, la gente de los pueblos me encanta, los amo, son tan lindos. Aportan tanta felicidad a mi vida y tantas cosas tan bonitas y aprendo tanto de ellos. Si bien es cierto la Montse de hoy no es la misma Montse de hace 10 años, sigo teniendo esa esencia y ese recuerdo.

Montserrat del Castillo debutó en canal 7 en los toros cuando era una chiquilla de 23 años. (Archivo)

¿Qué significa regresar tras 10 años?

Son 10 años, ¡imagínese! La Montse de hace 10 años es totalmente diferente, pero lo asumo como un reto nuevo, una responsabilidad nueva, una experiencia. Lo quiero disfrutar mucho. Creo que la Montse de hace 10 años se asustaba más, estaba muy nerviosa, era una chiquita, y la de ahora, probablemente, le dé más importancia a disfrutar que a otra cosa.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por los toros?

Siempre recuerdo con mucho cariño a los improvisados. Siempre me cuidaron, me respetaron muchísimo y fueron muy educados conmigo. Recuerdo que con mis compañeros la gozábamos demasiado en el bus. Aprendí muchísimo de toda el área taurina. Me acuerdo que apostaba y tenía dos toros favoritos que eran Leche Agria y Pata e’ Palo y los quería muchísimo; siempre me iba al toril a hablarles y a estar con ellos. Y la gente, las niñas, con la ilusión que me esperaban porque ya se sabían la coreografía (de La Pachanguera). Esos son los recuerdos más lindos que tengo.

Ahora usted es mamá y esposa; hace 10 años no, ¿qué implicó eso para volver?

Fue lo primero que pensé, tenía que consultarlo con mi esposo, hacer una red de apoyo, porque los fines de semana son 100 por ciento de mi hijo. Yo empiezo maestría los sábados en la mañana a partir de febrero. Mi esposo tiene la facilidad de cuidar (a Jhona, su hijo de 3 años) los sábados y papá es papá y nadie lo va a cuidar mejor que papá, entonces mi esposo me apoyó 100 por ciento. No voy a sacrificar el tiempo con él, entonces un día entre semana voy a agarrarlo como si fuera ese sábado y solo me voy a dedicar a ir a De boca en boca y volver a estar con él. Será nuestro momento juntos además de los domingos. Eso me tiene tranquila porque yo siempre he priorizado los tiempos con Jhona.

¿Está ilusionada con la gira taurina?

Me ilusiona 100 por ciento. Me encanta. Una de las cosas que más disfruté del Verano Toreado fue eso, conocer las comunidades, los pueblos, la gente… Conocer lugares donde yo jamás me imaginé que iba a llegar nadie a ese redondel y de un pronto a otro estaba lleno. Conocer la cultura y personas que nos ven por pantalla y que uno no se imagina hasta dónde llegamos.

Montserrat del Castillo junto a sus compañeros de Toros Teletica en su debut en canal 7. (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Qué le aportaron los toros a su carrera en televisión?

Esa interacción con la gente. Era un concurso y nunca había hecho algo así porque venía de VM Latino y de Destinos TV, no sabía ni cómo manejarlo ni qué decir, pero fue un reto que me enseñó a desenvolverme en algo que, a la larga, me dio más conocimiento y fue la puerta, total y completamente, fue la puerta para entrar al lugar donde estoy. Son mis inicios.

¿Haría de nuevo El baile de La Pachanguera?

Tal vez un día sí podría hacer el segmento, no tengo ningún problema porque como le digo, ese fue mi inicio y a uno nunca se le puede olvidar eso y siempre tiene que honrar ese comienzo, porque fue la raíz de un árbol que iba a dar fruto en su momento. Si lo tuviera que hacer (el baile), lo voy a hacer con una sonrisa, con alegría, con ilusión, además de que me encanta bailar. Claramente no estoy en ese momento de mi vida, pero si lo tuviera que hacer lo haría igual que la primera vez que me lo dieron, porque eso fue lo que hizo a la Montse de hoy.